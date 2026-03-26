Muere atropellado tras presuntamente atravesarse al paso de un transporte de personal, en Saltillo

Un hombre de aproximadamente 45 años, que no fue identificado en el lugar, perdió la vida la noche de este miércoles, luego de que presuntamente se atravesara al paso de un transporte de personal, a la altura de la colonia El Salvador, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 23:15 horas, cuando el hoy occiso se encontraba sobre la calle Otilio González, en presunto estado de ebriedad.

Trascendió que el hombre estaba sobre la orilla de la vialidad, tambaleándose y aventándose contra los vehículos que circulaban por la zona. Lamentablemente, esta acción provocó que el conductor de un transporte de personal, que transitaba con dirección de oriente a poniente, no lograra esquivarlo, por lo que lo atropelló entre las calles Malaquías y Éxodo. Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, pues el cuerpo del hombre fue lanzado varios metros, quedando inerte sobre la carpeta asfáltica.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido y abanderaron la circulación a la espera de los socorristas. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron para la valoración del lesionado; sin embargo, poco pudieron hacer, pues ya no contaba con signos vitales, confirmando el fallecimiento.

La circulación fue cerrada en su totalidad a la espera de los elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron los trabajos de peritaje correspondientes. El hombre no fue identificado en el sitio, siendo trasladado su cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, a la espera de que algún familiar reclame el cuerpo para darle cristiana sepultura.