Arrolla un tráiler a un adulto mayor que cambiaba una llanta en Arteaga

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Saltillo
/ 26 marzo 2026
    Arrolla un tráiler a un adulto mayor que cambiaba una llanta en Arteaga
    La ambulancia de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) trasladó al adulto mayor al Hospital Christus Muguerza tras el impacto del tráiler. ULISES MARTÍNEZ

El hombre diversas lesiones de gravedad y falleció por probable choque hipovolémico

Un adulto mayor que se encontraba cambiando la llanta de su vehículo a las orillas de la carretera 57, en el tramo Saltillo–Los Chorros, fue víctima de un accidente. Todo ocurrió en el kilómetro 235, a la altura de Carbonera, en Arteaga, según informaron las autoridades.

La Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila tomó conocimiento del fallecimiento de José Francisco ¨N¨, quien contaba con 73 años y residía en el fraccionamiento Jardines del Campestre, al norte de la ciudad.

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El accidente sucedió a las 12:00 horas de este miércoles, frente a la gasolinera que une a Bella Unión. El hombre se encontraba cambiando la llanta de su vehículo cuando un tráiler impactó la unidad y el auto cayó sobre él. Como primeros respondientes acudieron oficiales de la Guardia Nacional, quienes solicitaron el apoyo de la ambulancia de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), que se encargó de trasladarlo al Hospital Christus Muguerza.

A su ingreso, presentó escalpe en parietal occipital, rotación externa de extremidad inferior derecha, dermoabrasión en región lumbar derecha y abrasión en extremidad. Cerca de las 14:30 horas fue declarado sin vida, debido a un probable choque hipovolémico por sangrado interno.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los procedimientos legales, y la identificación fue realizada por su hijo.

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