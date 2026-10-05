Muere conductor al estrellarse contra puente en Ramos Arizpe; pasajera resulta lesionada

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Saltillo
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    Muere conductor al estrellarse contra puente en Ramos Arizpe; pasajera resulta lesionada
    El lugar ha sido testigos de varios accidentes mortales ULISES MARTÍNEZ

El accidente ocurrió sobre los carriles de Monterrey a Saltillo; una mujer que viajaba en el automóvil resultó lesionada y fue trasladada a una clínica del IMSS

Una persona perdió la vida y otra resultó lesionada luego de que un vehículo Chevrolet Beat se estrellara contra la base de un puente vehicular sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, en Ramos Arizpe, durante la madrugada de este lunes.

El accidente fue reportado alrededor de las 06:40 horas, en los carriles de Monterrey a Saltillo, a la altura del cruce con Juan Antonio de la Fuente, en la colonia Del Bosque. Al sitio acudieron elementos de Bomberos de Ramos Arizpe y autoridades municipales de Tránsito para atender la emergencia.

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En el lugar se confirmó el fallecimiento del conductor, identificado como Arnulfo ¨N¨, de 56 años, cuyos datos fueron obtenidos de un documento localizado dentro del vehículo y confirmados por familiares que llegaron al lugar.

Arnulfo era el conductor de un Chevrolet Beat color azul, cuando aparentemente perdió el control de la dirección debido al pavimento mojado y a la velocidad inmoderada a la que circulaba, por lo que terminó impactándose contra la estructura del puente vehicular.

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Como probable causa del accidente se señaló la pérdida del control del vehículo debido a las condiciones climáticas, ya que al momento del percance se registraba lluvia y el pavimento se encontraba mojado.

En el automóvil también viajaba Magaly Tania ¨N¨, de 40 años, con domicilio en la colonia Anáhuac y empleada de la empresa Mubea, de donde venían los tripulantes, ya que Arnulfo se encargaba de llevarlos a sus domicilios. La mujer resultó lesionada y fue trasladada a la Clínica 88 del IMSS para recibir atención médica.

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Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron para tomar conocimiento del fallecimiento y quedaron a la espera de los servicios periciales y del agente del Ministerio Público, quienes realizarían las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del accidente.

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