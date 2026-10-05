Muere migrante hondureño en hospital tras sufrir un infarto en Saltillo

El hombre fue identificado como Karim ¨N¨, quien sufrió un infarto cuando se encontraba al interior de la Casa del Migrante de Saltillo. Ante la emergencia, se solicitó el apoyo de los servicios médicos para brindarle atención y posteriormente trasladarlo a un centro hospitalario.

Un migrante de nacionalidad hondureña falleció luego de ser trasladado para recibir atención médica en las instalaciones del Hospital General de Saltillo , donde permaneció bajo valoración tras presentar una emergencia de salud mientras se encontraba en la Casa del Migrante.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para atender al hombre y se encargaron de llevarlo al Hospital General, donde el personal médico continuó con las labores correspondientes para intentar estabilizarlo. Sin embargo, durante la tarde del domingo se confirmó su fallecimiento.

Ante el deceso, fue necesaria la intervención de la Fiscalía de Atención a Migrantes para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades iniciaron los procedimientos para establecer las circunstancias del fallecimiento.

Debido a que el hombre no contaba con familiares directos en el país, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecerá mientras se realizan los procedimientos legales correspondientes para determinar su destino final.