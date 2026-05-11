Conductora no respeta el rojo y causa accidente en periférico LEA de Saltillo

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    Conductora no respeta el rojo y causa accidente en periférico LEA de Saltillo
    Conductores involucrados en el choque solicitaron el apoyo de sus respectivas aseguradoras para el levantamiento de los reportes correspondientes y la valoración de los daños materiales ocasionados en el percance. ULISES MARTÍNEZ

Tras el choque, autoridades de Tránsito Municipal acudieron al lugar para coordinar el retiro de los vehículos y restablecer la circulación en el sector

Un accidente se registró la mañana de este lunes en el cruce de Mariano Abasolo y Luis Echeverría Álvarez, donde la conductora de un vehículo Mazda fue señalada como responsable al pasarse el semáforo en rojo cuando circulaba por el periférico en Saltillo.

La mujer, identificada como María ¨N¨, de 37 años, conducía el vehículo sobre el periférico con dirección a Venustiano Carranza, pero según testigos no respetó la luz roja del semáforo.

Esto ocasionó que su automóvil fuera impactado en la parte lateral izquierda por un vehículo Kia, el cual contaba con luz verde en el cruce de Mariano Abasolo. La unidad era conducida por una mujer que dijo llamarse Mariana.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-vecinos-denuncian-ola-de-robos-y-piden-mas-seguridad-en-la-nazario-ortiz-garza-IF20618451
$!Un automóvil Mazda resultó con daños en su costado izquierdo tras ser impactado por un vehículo Kia que circulaba con luz verde en el cruce, de acuerdo con la versión de testigos del accidente.
Un automóvil Mazda resultó con daños en su costado izquierdo tras ser impactado por un vehículo Kia que circulaba con luz verde en el cruce, de acuerdo con la versión de testigos del accidente. ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto, ambos vehículos quedaron atravesados en la vialidad, por lo que personal de Tránsito Municipal acudió al sitio para tomar conocimiento y solicitó mover las unidades con el fin de evitar otro siniestro.

Los involucrados solicitaron el apoyo de sus aseguradoras, quienes se harían cargo de los daños ocasionados, así como de los pases médicos correspondientes para los conductores, a fin de descartar lesiones de consideración.

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