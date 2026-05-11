Conductora no respeta el rojo y causa accidente en periférico LEA de Saltillo
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Tras el choque, autoridades de Tránsito Municipal acudieron al lugar para coordinar el retiro de los vehículos y restablecer la circulación en el sector
Un accidente se registró la mañana de este lunes en el cruce de Mariano Abasolo y Luis Echeverría Álvarez, donde la conductora de un vehículo Mazda fue señalada como responsable al pasarse el semáforo en rojo cuando circulaba por el periférico en Saltillo.
La mujer, identificada como María ¨N¨, de 37 años, conducía el vehículo sobre el periférico con dirección a Venustiano Carranza, pero según testigos no respetó la luz roja del semáforo.
Esto ocasionó que su automóvil fuera impactado en la parte lateral izquierda por un vehículo Kia, el cual contaba con luz verde en el cruce de Mariano Abasolo. La unidad era conducida por una mujer que dijo llamarse Mariana.
Tras el impacto, ambos vehículos quedaron atravesados en la vialidad, por lo que personal de Tránsito Municipal acudió al sitio para tomar conocimiento y solicitó mover las unidades con el fin de evitar otro siniestro.
Los involucrados solicitaron el apoyo de sus aseguradoras, quienes se harían cargo de los daños ocasionados, así como de los pases médicos correspondientes para los conductores, a fin de descartar lesiones de consideración.