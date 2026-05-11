Conductora no respeta el rojo y causa accidente en periférico LEA de Saltillo

Un accidente se registró la mañana de este lunes en el cruce de Mariano Abasolo y Luis Echeverría Álvarez, donde la conductora de un vehículo Mazda fue señalada como responsable al pasarse el semáforo en rojo cuando circulaba por el periférico en Saltillo.

La mujer, identificada como María ¨N¨, de 37 años, conducía el vehículo sobre el periférico con dirección a Venustiano Carranza, pero según testigos no respetó la luz roja del semáforo.

Esto ocasionó que su automóvil fuera impactado en la parte lateral izquierda por un vehículo Kia, el cual contaba con luz verde en el cruce de Mariano Abasolo. La unidad era conducida por una mujer que dijo llamarse Mariana.