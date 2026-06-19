Muere hombre dentro de cabina de tráiler, en Saltillo

Dentro de la cabina de un tráiler fue localizado sin vida Cristóbal Rodríguez durante la tarde de este viernes, al interior de una empresa fabricante de cartón.

De acuerdo con los primeros reportes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la víctima tenía 45 años de edad.

Fue alrededor de las 17:00 horas cuando arribó a la empresa Empaques y Corrugados del Noreste (ECN), ubicada a un costado del periférico Luis Echeverría Álvarez, entre la calle Otilio González y la colonia La Herradura.

El hombre llegó a bordo de un tráiler color blanco y recibió acceso por parte del personal de vigilancia para ingresar a los patios de maniobras y realizar labores de descarga. Sin embargo, al percatarse de que no descendía de la unidad ni respondía a las indicaciones de los guardias de seguridad, estos dieron aviso al personal administrativo de la empresa.

Al revisar la cabina, encontraron al operador inconsciente, por lo que solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención médica; no obstante, únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.