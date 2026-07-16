Realizan doble cateo en Saltillo; detienen a empresario
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Fuerzas federales acudieron a domicilios en la Zona Centro y la colonia Latinoamericana
Autoridades federales realizaron la tarde-noche de este jueves dos cateos simultáneos en inmuebles ubicados en la Zona Centro y la colonia Latinoamericana; trascendió que en este último operativo se detuvo a un empresario local, identificado como Guillermo N.
De manera extraoficial se informó que los operativos estuvieron a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Semar).
El primer cateo se llevó a cabo en un domicilio ubicado en el número 602 de la prolongación Leona Vicario, en su cruce con la calle Jesús Nuncio, en la Zona Centro.
Durante la intervención, el propietario del inmueble, identificado como José María N., de 83 años, sufrió una crisis de salud, por lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente trasladado al Hospital General, donde permanece internado. Hasta el cierre de esta edición, sus familiares no habían recibido información sobre su estado de salud.
De acuerdo con versiones extraoficiales, las autoridades ejecutaban una orden de cateo y de aprehensión. Durante la diligencia también fue inspeccionado un automóvil Volkswagen Jetta que se encontraba estacionado en el lugar.
Hasta el cierre de edicíon, las autoridades no han informado sobre los resultados del operativo.
El segundo cateo se realizó en un inmueble ubicado en el cruce de la avenida Las Américas y la calle Colombia, en la colonia Latinoamericana.
En esta acción se conoció que el empresario Guillermo N. fue detenido y trasladado al penal de Almoloya, en el Estado de México. Asimismo trascendió que estos operativos estarían vinculados al megadecomiso de huachicol en Saltillo y Ramos Arizpe, realizado en julio del año pasado.
Sin embargo, al cierre de esta edición, tampoco se habían dado a conocer los resultados de esta diligencia.
De manera extraoficial también trascendió que durante las últimas horas de este jueves se realizaron cateos en la colonia Bellavista de Saltillo y en un fraccionamiento privado del municipio de Arteaga, aunque las autoridades no habían emitido información oficial al respecto.