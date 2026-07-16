Realizan doble cateo en Saltillo; detienen a empresario

Autoridades federales realizaron la tarde-noche de este jueves dos cateos simultáneos en inmuebles ubicados en la Zona Centro y la colonia Latinoamericana; trascendió que en este último operativo se detuvo a un empresario local, identificado como Guillermo N.

De manera extraoficial se informó que los operativos estuvieron a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Semar).

El primer cateo se llevó a cabo en un domicilio ubicado en el número 602 de la prolongación Leona Vicario, en su cruce con la calle Jesús Nuncio, en la Zona Centro.

Durante la intervención, el propietario del inmueble, identificado como José María N., de 83 años, sufrió una crisis de salud, por lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente trasladado al Hospital General, donde permanece internado. Hasta el cierre de esta edición, sus familiares no habían recibido información sobre su estado de salud.

De acuerdo con versiones extraoficiales, las autoridades ejecutaban una orden de cateo y de aprehensión. Durante la diligencia también fue inspeccionado un automóvil Volkswagen Jetta que se encontraba estacionado en el lugar.