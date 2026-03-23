Explosión por acumulación de gas deja a un hombre con quemaduras, en Ramos Arizpe

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la calle Heroico Colegio Militar, en la colonia San Antonio, donde Juan Carlos”N”, de 47 años, se disponía a preparar la cena cuando se originó el estallido.

Un hombre resultó con quemaduras de consideración tras registrarse una explosión por acumulación de gas LP al interior de un domicilio en Ramos Arizpe.

De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar también se encontraban sus hijos, Kevin Yovani, de 18 años, y Juan Carlos, de 23, quienes resultaron ilesos, aunque presentaron crisis nerviosa tras lo ocurrido.

Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al lesionado, quien presentaba quemaduras en el rostro, cabeza y brazo izquierdo, por lo que fue trasladado en código amarillo a la Clínica 88 del IMSS para su atención médica.

Autoridades señalaron que la posible causa del siniestro fue una fuga de gas derivada del mal estado de una manguera, la cual era de plástico con recubrimiento tipo malla metálica. Además, se informó que el cilindro de gas, de 12 kilogramos, se encontraba dentro de la cocina, un espacio reducido que favoreció la acumulación del combustible.

Ante estos hechos, autoridades y cuerpos de emergencia reiteraron la importancia de mantener los cilindros de gas en el exterior de las viviendas, en lugares ventilados, así como revisar periódicamente mangueras y conexiones, a fin de prevenir fugas y evitar accidentes que puedan derivar en explosiones o incendios.