Muere hombre tras presunta sobredosis, en colonia Lomas de Lourdes de Saltillo
El sujeto se encontraba en cama con espuma en la boca cuando fue encontrado
Un hombre de 35 años de edad fue localizado inconsciente al interior de un domicilio en la colonia Lomas de Lourdes, donde minutos más tarde paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
El reporte ingresó al sistema de emergencias 911 a las 23:01 donde un familiar informó que al llegar a su vivienda, ubicada sobre Paseo del cortijo entre Paseo de Los mirlos y Paseo de los Lobos se percató de que su hermano no reaccionaba a ningún estímulo.
TE PUEDE INTERESAR: Desmantelan célula que vendía droga por redes sociales en Coahuila y Nuevo León
Las autoridades indicaron que el hombre se encontraba acostado y presentaba espuma en la boca, además de no responder a estímulos verbales ni dolorosos. En el mismo llamado se indicó que el ahora occiso presuntamente era consumidor de sustancias ilícitas.
Tras el reporte, se canalizó el auxilio a paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron al domicilio para brindar la valoración correspondiente; sin embargo, al arribar confirmaron que el masculino ya no presentaba signos vitales.
Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de acordonar el área a la espera del personal de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de las diligencias de ley y del traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar con precisión la causa del fallecimiento.