Muere hombre tras presunta sobredosis, en colonia Lomas de Lourdes de Saltillo

Un hombre de 35 años de edad fue localizado inconsciente al interior de un domicilio en la colonia Lomas de Lourdes, donde minutos más tarde paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El reporte ingresó al sistema de emergencias 911 a las 23:01 donde un familiar informó que al llegar a su vivienda, ubicada sobre Paseo del cortijo entre Paseo de Los mirlos y Paseo de los Lobos se percató de que su hermano no reaccionaba a ningún estímulo.

TE PUEDE INTERESAR: Desmantelan célula que vendía droga por redes sociales en Coahuila y Nuevo León

Las autoridades indicaron que el hombre se encontraba acostado y presentaba espuma en la boca, además de no responder a estímulos verbales ni dolorosos. En el mismo llamado se indicó que el ahora occiso presuntamente era consumidor de sustancias ilícitas.