Desmantelan célula que vendía droga por redes sociales en Coahuila y Nuevo León

Saltillo
/ 12 febrero 2026
    Se realizaron tres cateos en la ciudad de Saltillo.

El operativo fue realizado por la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía del Estado

Una investigación que se extendía entre la región Sureste de Coahuila y el estado de Nuevo León derivó en el desmantelamiento de una presunta red dedicada al narcomenudeo a través de plataformas digitales.

La acción fue realizada por la Unidad Estatal de Investigaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con el Centro de Investigaciones Estratégicas contra el Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado. Como parte del operativo, se ejecutaron tres cateos en la ciudad de Saltillo, en un despliegue coordinado con los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con fuentes de seguridad, Alejandro “N” es señalado como el presunto líder del grupo, el cual ofrecía narcóticos mediante perfiles en Instagram y Facebook. Las sustancias eran promocionadas en grupos cerrados y páginas que aparentaban otro tipo de contenido para captar compradores.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: estudiante de 19 años de la Narro se quita la vida por una decepción amorosa

Durante las intervenciones se aseguraron alrededor de 80 kilos de marihuana, además de pastillas de metanfetamina y cocaína, como parte de las acciones implementadas para frenar la venta de droga al menudeo en la zona.

Las investigaciones también señalan que menores de edad eran presuntamente utilizados tanto en la distribución como en el consumo de las sustancias, realizando entregas en espacios públicos, lo que generó preocupación entre las autoridades.

Las instancias estatales informaron que las indagatorias continúan con el objetivo de detectar y desarticular otras posibles células que operen mediante plataformas electrónicas, al tiempo que reiteraron el llamado a madres y padres de familia a supervisar las redes sociales que utilizan sus hijos.

Seguridad
Última hora Saltillo

