Choca motociclista menor de edad contra camión en Saltillo y termina lesionado

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    Choca motociclista menor de edad contra camión en Saltillo y termina lesionado
    Videos captados por cámaras del camión fueron revisados por el ajustador de seguros, señalando presuntamente que la unidad de carga avanzó con la luz verde del semáforo. ULISES MARTÍNEZ

El caso fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales luego de que ninguna de las partes involucradas aceptara responsabilidad por el accidente

Un joven fue trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja luego de sufrir un accidente la mañana de este viernes en el cruce de los bulevares Vito Alessio Robles y Nazario Ortiz Garza, en Saltillo.

Juan “N”, de 17 años, circulaba sobre Nazario Ortiz Garza con dirección hacia Isidro López Zertuche cuando, según su versión, tenía la luz verde del semáforo y avanzó. Sin embargo, al llegar a los carriles que conducen hacia Ramos Arizpe, un camión le cerró el paso, provocando que incluso soltara la motocicleta.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/dormita-conductora-y-destroza-su-auto-contra-poste-en-saltillo-presuntamente-ebria-FE20715312
$!Debido a que ninguno de los conductores aceptó responsabilidad por el accidente, las unidades fueron trasladadas a un corralón mientras el caso quedó en manos del Ministerio Público de Asuntos Viales.
Debido a que ninguno de los conductores aceptó responsabilidad por el accidente, las unidades fueron trasladadas a un corralón mientras el caso quedó en manos del Ministerio Público de Asuntos Viales. ULISES MARTÍNEZ

La unidad terminó impactándose contra un camión de la empresa Grupo Laro, conducido por Ángel Fernando “N”, de 25 años, quien señaló que avanzó sobre Vito Alessio Robles con dirección a Ramos Arizpe cuando el semáforo cambió a verde, asegurando que fue el motociclista quien se estrelló contra el costado lateral de la unidad.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al reporte realizado al sistema de emergencias 911 y brindaron atención al menor, quien presentaba diversas excoriaciones y una probable fractura en el brazo derecho.

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención médica al menor lesionado, quien presentaba diversas excoriaciones y una probable fractura en el brazo derecho tras el accidente.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención médica al menor lesionado, quien presentaba diversas excoriaciones y una probable fractura en el brazo derecho tras el accidente. ULISES MARTÍNEZ

El joven fue trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja, mientras que los videos del camión fueron revisados por el ajustador, confirmando presuntamente que la unidad avanzó con luz verde y que el motociclista impactó contra el vehículo.

Debido a que ninguna de las partes aceptó la responsabilidad del accidente, ambas unidades fueron trasladadas a un corralón, mientras que elementos de Tránsito Municipal consignaron el caso ante el Ministerio Público de Asuntos Viales para el deslinde de responsabilidades.

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