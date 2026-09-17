Muere hombre tras volcar su cuatrimoto en ejido de Ramos Arizpe

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Saltillo
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    Muere hombre tras volcar su cuatrimoto en ejido de Ramos Arizpe
    Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente. MARTÍN ROJAS

El accidente ocurrió cuando el hombre se dirigía de una labor hacia su domicilio en el ejido Jacalitos

Un hombre de aproximadamente 30 años perdió la vida luego de sufrir una volcadura mientras se desplazaba a bordo de una cuatrimoto por las inmediaciones del ejido 12 de Diciembre, cerca de San Martín de las Vacas en Ramos Arizpe.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:39 horas de ayer miércoles, cuando el hombre se dirigía desde una labor hacia su domicilio, ubicado en el ejido Jacalitos.

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$!Autoridades ministeriales realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Semefo.
Autoridades ministeriales realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Semefo. MARTÍN ROJAS

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de emergencia, por causas que no fueron establecidas, el conductor perdió el control de la cuatrimoto y terminó volcando, quedando tendido sobre el terreno en posición decúbito dorsal.

Tras recibir el reporte, se movilizó una ambulancia hasta el lugar para brindarle atención; sin embargo, a la llegada de los paramédicos, el hombre ya no presentaba signos vitales.

La víctima fue identificada como Juan “N”, de 30 años, con domicilio en el ejido Jacalitos. De manera preliminar, se indicó que habría sufrido una fractura de vértebras cervicales como consecuencia de la volcadura.

Elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y resguardar el área.

$!El hombre perdió la vida tras volcar la cuatrimoto en las inmediaciones del ejido 12 de Diciembre.
El hombre perdió la vida tras volcar la cuatrimoto en las inmediaciones del ejido 12 de Diciembre. MARTÍN ROJAS

Posteriormente, se notificó a las autoridades ministeriales para realizar las diligencias correspondientes y establecer, mediante los peritajes, la mecánica del accidente y las causas precisas del fallecimiento.

Una vez concluidas las diligencias, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley.

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