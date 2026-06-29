Buscan a Abram Isrrael; desapareció en la colonia Cactus II de Ramos Arizpe

La Fiscalía General del Estado de Coahuila mantiene activa la ficha de búsqueda para localizar a Abram Isrrael Ávila Carrera, adolescente de 14 años de edad cuyo paradero continúa sin ser localizado desde el pasado 22 de junio, cuando fue visto por última vez en la colonia Cactus II, en el municipio de Ramos Arizpe. De acuerdo con la información oficial difundida por la autoridad ministerial, el menor desapareció el 22 de junio de 2026 y, al no lograrse establecer su ubicación, el reporte fue emitido el 25 de junio para solicitar la colaboración de la ciudadanía en las labores de localización.

Hasta este 29 de junio, la ficha de búsqueda permanece vigente, por lo que la Fiscalía continúa recabando cualquier información que pueda contribuir a dar con el paradero del adolescente. Como parte de los datos proporcionados para facilitar su identificación, se informó que Abram Isrrael Ávila Carrera nació el 24 de diciembre de 2011, es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.60 metros de estatura y pesa alrededor de 48 kilogramos. Tiene el cabello negro, lacio y corto.

La autoridad también dio a conocer la vestimenta que portaba al momento de ser visto por última vez. Vestía un pantalón de mezclilla negro, una playera negra de manga corta con letras blancas, calzaba zapatos o tenis negros y llevaba una gorra roja. Entre sus señas particulares destaca una cicatriz en la frente, característica que podría facilitar su identificación por parte de personas que hayan tenido contacto con él o lo hayan visto en los últimos días. La Fiscalía General del Estado exhortó a la población a reportar cualquier dato que contribuya a establecer el paradero del menor, reiterando que toda información puede resultar relevante para las investigaciones que permanecen en curso. Las autoridades pidieron a quienes cuenten con información sobre Abram Isrrael Ávila Carrera comunicarse de inmediato al sistema de emergencias 911 o a la Fiscalía de Personas Desaparecidas, con el propósito de fortalecer las acciones de búsqueda y lograr su pronta localización.

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