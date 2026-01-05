Muere joven senderista en accidente de auto, en Arteaga; hay ocho heridos

Un joven de entre 20 y 25 años perdió la vida y ocho personas más resultaron heridas en un accidente automovilístico ocurrido la tarde de este lunes en la carretera estatal a San Antonio de las Alazanas.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada; viajaba como acompañante junto con otras cinco personas a bordo de un vehículo Nissan Sentra. De manera preliminar, se informó que el automóvil circulaba de oriente a poniente y, al llegar a una curva a la altura del kilómetro 1, invadió el carril contrario.

El vehículo se impactó de frente contra un Nissan Versa color gris, en el que viajaban tres adultos. Tras el choque, ambas unidades giraron sobre la cinta asfáltica, por lo que el accidente fue reportado de inmediato al sistema de emergencias 911. Al lugar acudieron tres ambulancias, cuyos paramédicos atendieron a ocho personas lesionadas y las trasladaron al Hospital General de Saltillo.

La carretera fue cerrada a la circulación en ambos sentidos, mientras se esperaba el arribo de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para tomar conocimiento de los hechos. Decenas de vehículos quedaron varados en la zona, a la espera de que las autoridades reabrieran la circulación.