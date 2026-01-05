Muere joven senderista en accidente de auto, en Arteaga; hay ocho heridos

Saltillo
/ 5 enero 2026
    Muere joven senderista en accidente de auto, en Arteaga; hay ocho heridos
    El grupo de senderistas iban de regreso a Nuevo León.
    Muere joven senderista en accidente de auto, en Arteaga; hay ocho heridos
    La carretera quedó cerrada en ambos sentidos mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo.

Ya iba de regreso a Nuevo León con un grupo de personas, pero perdió la vida en el trayecto

Un joven de entre 20 y 25 años perdió la vida y ocho personas más resultaron heridas en un accidente automovilístico ocurrido la tarde de este lunes en la carretera estatal a San Antonio de las Alazanas.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada; viajaba como acompañante junto con otras cinco personas a bordo de un vehículo Nissan Sentra. De manera preliminar, se informó que el automóvil circulaba de oriente a poniente y, al llegar a una curva a la altura del kilómetro 1, invadió el carril contrario.

TE PUEDE INTERESAR: Se desvanece septuagenario y pierde la vida en la vía pública, en Saltillo

El vehículo se impactó de frente contra un Nissan Versa color gris, en el que viajaban tres adultos. Tras el choque, ambas unidades giraron sobre la cinta asfáltica, por lo que el accidente fue reportado de inmediato al sistema de emergencias 911. Al lugar acudieron tres ambulancias, cuyos paramédicos atendieron a ocho personas lesionadas y las trasladaron al Hospital General de Saltillo.

La carretera fue cerrada a la circulación en ambos sentidos, mientras se esperaba el arribo de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para tomar conocimiento de los hechos. Decenas de vehículos quedaron varados en la zona, a la espera de que las autoridades reabrieran la circulación.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Este fin de año se registró una menor detonación de pirotecnia en Saltillo, particularmente en comparación con años anteriores.

Bajan detonaciones por pirotecnia en Saltillo; venta callejera sigue siendo difícil de detectar

Cada 8 de marzo, miles de mujeres toman las calles de Saltillo para visibilizar la violencia de género y exigir justicia para las víctimas de feminicidio y otras agresiones.

Colectivos anuncian marcha del Día Internacional de la Mujer en Saltillo
Operativos coordinados fortalecieron la seguridad en municipios laguneros.

Baja 60% el feminicidio en La Laguna durante 2025: FGE
En los últimos años no se había reportado un número tan alto de robos de maquinaria en la entidad.

Coahuila: Crece 67% robo de maquinaria en 2025, el mayor pico en cinco años
true

Agita Tania a fronterenses y casi linchan a una familia
true

Se puede decir... Que Venezuela es intervenida por ‘Trump’
La falta de estabilidad económica y prestaciones, junto con la ausencia de pensiones futuras, profundiza la percepción de desvalorización profesional entre el personal de enfermería.

Coahuila: Entre aplausos y precariedad económica... el crudo panorama de la enfermería

Destapando la cloaca en Venezuela

Destapando la cloaca en Venezuela