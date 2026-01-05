Se desvanece septuagenario y pierde la vida en la vía pública, en Saltillo

La noche de ayer domingo, elementos de la Policía Municipal de Saltillo acudieron a un reporte recibido vía telefónica, a través de grupos de WhatsApp, en el que se solicitaba su presencia en el cruce de las calles Octava y Luis Horacio Salinas, en la colonia Nazario Ortiz Garza, donde se reportaba a una persona inconsciente.

Al arribar al sitio, los oficiales se entrevistaron con Elida Estrada, vecina del sector, quien señaló que se encontraba al exterior de su domicilio cuando observó a un hombre caminando sobre la vía pública.

