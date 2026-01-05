Se desvanece septuagenario y pierde la vida en la vía pública, en Saltillo

Saltillo
/ 5 enero 2026
    Se desvanece septuagenario y pierde la vida en la vía pública, en Saltillo
    Elementos de la Policía Municipal acudieron al cruce de las calles Octava y Luis Horacio Salinas tras el reporte de una persona inconsciente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación y el cuerpo fue trasladado al Semefo para determinar la causa exacta del fallecimiento

La noche de ayer domingo, elementos de la Policía Municipal de Saltillo acudieron a un reporte recibido vía telefónica, a través de grupos de WhatsApp, en el que se solicitaba su presencia en el cruce de las calles Octava y Luis Horacio Salinas, en la colonia Nazario Ortiz Garza, donde se reportaba a una persona inconsciente.

Al arribar al sitio, los oficiales se entrevistaron con Elida Estrada, vecina del sector, quien señaló que se encontraba al exterior de su domicilio cuando observó a un hombre caminando sobre la vía pública.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece hombre en plaza pública de Saltillo; investigan presunto infarto

$!Personal de la Cruz Roja confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales.
Personal de la Cruz Roja confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con su testimonio, el hombre vestía una sudadera azul marino, pantalón de mezclilla negro y zapatos del mismo color, y aparentemente se encontraba en estado de ebriedad. Momentos después, se desplomó de manera repentina y cayó al suelo.

Minutos más tarde arribaron familiares del hombre, quienes lo identificaron como Francisco ¨N¨, de 70 años de edad, con domicilio en la avenida Sexta.

Al lugar acudió una ambulancia de la Cruz Roja, cuyo personal realizó la valoración correspondiente y confirmó que la persona ya no contaba con signos vitales, indicando de manera preliminar que el fallecimiento pudo haber sido consecuencia de una congestión alcohólica.

$!Agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias en la colonia Nazario Ortiz Garza.
Agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias en la colonia Nazario Ortiz Garza. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Posteriormente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes, procediendo al levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense.

Será mediante la necropsia de ley que se determine la causa exacta del fallecimiento, y una vez concluidos los estudios, el cuerpo será entregado a la familia para la realización de los servicios funerarios correspondientes.

Temas


Fallecimientos
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un mundo sin ley

Un mundo sin ley
true

Maduro, una bomba contra López Obrador
true

POLITICÓN: Morena quiere rifar sus ‘pluris’ en Coahuila, pero enciende alarmas
El alcalde Javier Díaz González informó sobre los avances en el incremento del abasto de agua potable en Saltillo.

Aumentó abasto de agua 15 por ciento en Saltillo, en 2025
Impresionante despliegue de seguridad fue realizado este domingo en brechas y caminos colindantes con Zacatecas.

Refuerzan blindaje en el sur de Saltillo con primer operativo interinstitucional de 2026

Personal de la Cruz Roja confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Fallece hombre en plaza pública de Saltillo; investigan presunto infarto
El USS Iwo Jima, buque en el que Maduro y su esposa fueron trasladados tras su captura.

Así cayó Maduro: la operación secreta que Trump observó desde Mar-a-Lago
El monitor también reforzó la importancia del ejercicio.

¿Puede la tecnología ayudarnos a comer mejor?