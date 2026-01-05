Se desvanece septuagenario y pierde la vida en la vía pública, en Saltillo
La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación y el cuerpo fue trasladado al Semefo para determinar la causa exacta del fallecimiento
La noche de ayer domingo, elementos de la Policía Municipal de Saltillo acudieron a un reporte recibido vía telefónica, a través de grupos de WhatsApp, en el que se solicitaba su presencia en el cruce de las calles Octava y Luis Horacio Salinas, en la colonia Nazario Ortiz Garza, donde se reportaba a una persona inconsciente.
Al arribar al sitio, los oficiales se entrevistaron con Elida Estrada, vecina del sector, quien señaló que se encontraba al exterior de su domicilio cuando observó a un hombre caminando sobre la vía pública.
De acuerdo con su testimonio, el hombre vestía una sudadera azul marino, pantalón de mezclilla negro y zapatos del mismo color, y aparentemente se encontraba en estado de ebriedad. Momentos después, se desplomó de manera repentina y cayó al suelo.
Minutos más tarde arribaron familiares del hombre, quienes lo identificaron como Francisco ¨N¨, de 70 años de edad, con domicilio en la avenida Sexta.
Al lugar acudió una ambulancia de la Cruz Roja, cuyo personal realizó la valoración correspondiente y confirmó que la persona ya no contaba con signos vitales, indicando de manera preliminar que el fallecimiento pudo haber sido consecuencia de una congestión alcohólica.
Posteriormente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes, procediendo al levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense.
Será mediante la necropsia de ley que se determine la causa exacta del fallecimiento, y una vez concluidos los estudios, el cuerpo será entregado a la familia para la realización de los servicios funerarios correspondientes.