Muere joven tras incidente en vivienda del norte de Saltillo

De acuerdo con los primeros reportes, uno de sus compañeros de vivienda escuchó una detonación proveniente del baño y solicitó apoyo a través del sistema de emergencias 911.

Un joven de 24 años falleció la mañana de este jueves en Saltillo luego de resultar lesionado por arma de fuego en un domicilio ubicado en la colonia Virreyes Residencial.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria y trasladaron al joven a un hospital para recibir atención médica.

Según los reportes iniciales, la lesión se localizaba en la zona de la sien. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal acudieron al sitio para resguardar el área, mientras que personal de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.

En el lugar fue localizada un arma de fuego tipo revólver, la cual quedó asegurada como parte de la investigación.