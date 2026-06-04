Muere joven tras incidente en vivienda del norte de Saltillo

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    Muere joven tras incidente en vivienda del norte de Saltillo
    Personal de la Cruz Roja, trasladó al joven grave al hospital ULISES MARTÍNEZ
    Muere joven tras incidente en vivienda del norte de Saltillo
    El área fue acordonada ULISES MARTÍNEZ

Autoridades acudieron a un domicilio de la colonia Virreyes Residencial, donde un hombre de 24 años fue localizado con una lesión por arma de fuego

Un joven de 24 años falleció la mañana de este jueves en Saltillo luego de resultar lesionado por arma de fuego en un domicilio ubicado en la colonia Virreyes Residencial.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de sus compañeros de vivienda escuchó una detonación proveniente del baño y solicitó apoyo a través del sistema de emergencias 911.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/nadie-quiso-ceder-el-paso-y-terminaron-chocando-en-saltillo-CH21152055

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria y trasladaron al joven a un hospital para recibir atención médica.

Según los reportes iniciales, la lesión se localizaba en la zona de la sien. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal acudieron al sitio para resguardar el área, mientras que personal de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.

En el lugar fue localizada un arma de fuego tipo revólver, la cual quedó asegurada como parte de la investigación.

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