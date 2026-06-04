Nadie quiso ceder el paso y terminaron chocando en Saltillo

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    Nadie quiso ceder el paso y terminaron chocando en Saltillo
    A pesar de la magnitud del impacto y de la movilización de autoridades, el accidente no dejó personas lesionadas, reportándose únicamente afectaciones materiales. ULISES MARTÍNEZ

Las versiones de los conductores fueron contradictorias, ya que ambos aseguraron tener la preferencia de paso al momento de ingresar a la intersección

Autoridades municipales tomaron conocimiento de un accidente vial registrado en el cruce de las calles Torreón y Baja California, donde participaron dos vehículos, en Saltillo.

En el lugar, ambos conductores señalaron que contaban con el derecho de paso y aseguraron que la otra parte no realizó el alto correspondiente en la intersección.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/detienen-a-hombre-por-presunto-intento-de-allanamiento-en-la-zona-centro-DH21150704

Tras el reporte, elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente que permita establecer cómo ocurrió el percance.

$!Mientras se desarrollaban las diligencias y se recopilaban evidencias en la intersección, la circulación vehicular presentó afectaciones parciales en la zona.
Mientras se desarrollaban las diligencias y se recopilaban evidencias en la intersección, la circulación vehicular presentó afectaciones parciales en la zona. ULISES MARTÍNEZ

Asimismo, personal de las compañías aseguradoras se presentó en el sitio para evaluar los daños materiales y brindar atención a los involucrados en el accidente.

Serán las autoridades competentes quienes determinen las responsabilidades de cada conductor con base en las evidencias y las declaraciones de los participantes. Por fortuna, no hubo personas lesionadas. Mientras se realizaban las diligencias, la circulación en la zona se vio afectada de manera parcial.

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