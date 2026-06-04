Nadie quiso ceder el paso y terminaron chocando en Saltillo
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Las versiones de los conductores fueron contradictorias, ya que ambos aseguraron tener la preferencia de paso al momento de ingresar a la intersección
Autoridades municipales tomaron conocimiento de un accidente vial registrado en el cruce de las calles Torreón y Baja California, donde participaron dos vehículos, en Saltillo.
En el lugar, ambos conductores señalaron que contaban con el derecho de paso y aseguraron que la otra parte no realizó el alto correspondiente en la intersección.
Tras el reporte, elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente que permita establecer cómo ocurrió el percance.
Asimismo, personal de las compañías aseguradoras se presentó en el sitio para evaluar los daños materiales y brindar atención a los involucrados en el accidente.
Serán las autoridades competentes quienes determinen las responsabilidades de cada conductor con base en las evidencias y las declaraciones de los participantes. Por fortuna, no hubo personas lesionadas. Mientras se realizaban las diligencias, la circulación en la zona se vio afectada de manera parcial.