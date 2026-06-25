Muere mecánico al volante en Saltillo; familia descubre la tragedia a media cuadra de su casa

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    Muere mecánico al volante en Saltillo; familia descubre la tragedia a media cuadra de su casa
    El vehículo terminó sobre la banqueta tras salirse del camino e impactarse contra una estructura de protección en el cruce de la avenida Juan Navarro y calle 27, movilizando a cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Un aparente infarto provocó que el conductor perdiera el control de la unidad, se saliera del camino y terminara impactándose contra una estructura de protección

Un hombre de oficio mecánico encontró la muerte la noche de este miércoles tras sufrir un aparente infarto y un accidente vehicular en las inmediaciones de la colonia Fundadores, en Saltillo.

La víctima fue identificada como Orlando Javier ¨N¨, conocido como “El Gordo”, de 52 años de edad, quien conducía un vehículo Volkswagen Jetta color blanco. El automóvil pertenece a un cliente identificado como Diego N, quien se lo había entregado desde el martes 23 de junio para su reparación.

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$!Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar del accidente para brindar auxilio al conductor; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales al momento de su valoración.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar del accidente para brindar auxilio al conductor; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales al momento de su valoración. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La noche de este miércoles, Orlando ya se dirigía a su domicilio y, según testigos, circulaba por la avenida Juan Navarro con dirección al sur. Al llegar al cruce con la calle 27, sobrevino el percance, ya que presuntamente sufrió un infarto que lo hizo perder el control de la unidad y salir del camino.

El vehículo pasó sobre unos fierros, lo que provocó la ponchadura de una llanta, y posteriormente se subió a la banqueta hasta impactarse contra una base protectora. Tras el choque, del automóvil comenzó a salir abundante humo del motor, por lo que fue auxiliado por habitantes del sector.

Sin embargo, el conductor, quien vestía una playera anaranjada y portaba una mochila negra, ya no respondió a ningún llamado. Aunque al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, únicamente pudieron confirmar su fallecimiento y señalaron que no presentaba lesiones visibles.

$!Elementos de Tránsito Municipal acordonaron el área donde quedó el Volkswagen Jetta luego de que su conductor, un mecánico de 52 años identificado como Orlando Javier Pérez, sufriera un aparente infarto mientras circulaba por la avenida Juan Navarro.
Elementos de Tránsito Municipal acordonaron el área donde quedó el Volkswagen Jetta luego de que su conductor, un mecánico de 52 años identificado como Orlando Javier Pérez, sufriera un aparente infarto mientras circulaba por la avenida Juan Navarro. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Oficiales de Tránsito Municipal procedieron al acordonamiento del área para tomar conocimiento del accidente. Minutos más tarde arribaron familiares de la víctima, entre ellos su hijo menor y su esposa, Mónica ¨N¨, quienes señalaron que residían a media cuadra del lugar donde ocurrió el percance, pero nunca imaginaron que se trataba de Orlando.

Indicaron que, tras realizarle varias llamadas telefónicas sin obtener respuesta, acudieron al sitio para tratar de localizarlo y finalmente reconocerlo. No obstante, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) no les permitieron el acceso al área acordonada.

Posteriormente, personal de dicha corporación realizó el levantamiento del cuerpo y ordenó su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de los procedimientos correspondientes.

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