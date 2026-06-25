Saltillo: Arrestan a Héctor Arenas a petición de juez civil
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En redes sociales se aseguró que Arenas incumplió al menos dos órdenes judiciales
A través de un video que circula en redes sociales se aprecia la detención de Héctor Arenas, exjugador de Lobos UAdeC.
En las imágenes se aprecia a elementos de la Policía Estatal ingresando al sujeto conocido como “Capitán Arenas” a una de las unidades de la corporación en una gasolinera.
En el video también puede apreciarse que Arenas ingresa por su propio pie y sin esposas a la patrulla mientras habla por teléfono.
De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila (SSP), se trató del cumplimiento de un arresto ordenado por un juez civil.
La dependencia también agregó que se pidió el apoyo de los elementos de seguridad para cumplimentar el ordenamiento judicial.
Publicaciones en redes sociales y medios locales afirman que Arenas habría incumplido resoluciones judiciales, por lo que se procedió a su detención.