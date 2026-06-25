Saltillo: Arrestan a Héctor Arenas a petición de juez civil

A través de un video que circula en redes sociales se aprecia la detención de Héctor Arenas, exjugador de Lobos UAdeC. En las imágenes se aprecia a elementos de la Policía Estatal ingresando al sujeto conocido como “Capitán Arenas” a una de las unidades de la corporación en una gasolinera.

En el video también puede apreciarse que Arenas ingresa por su propio pie y sin esposas a la patrulla mientras habla por teléfono. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila (SSP), se trató del cumplimiento de un arresto ordenado por un juez civil.

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La dependencia también agregó que se pidió el apoyo de los elementos de seguridad para cumplimentar el ordenamiento judicial. Publicaciones en redes sociales y medios locales afirman que Arenas habría incumplido resoluciones judiciales, por lo que se procedió a su detención.

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