Saltillo: Arrestan a Héctor Arenas a petición de juez civil

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    Saltillo: Arrestan a Héctor Arenas a petición de juez civil
    El ex jugador los Lobos de la UAdeC fue detenido en una gasolinera por agentes estatales. Tomada de video

En redes sociales se aseguró que Arenas incumplió al menos dos órdenes judiciales

A través de un video que circula en redes sociales se aprecia la detención de Héctor Arenas, exjugador de Lobos UAdeC.

En las imágenes se aprecia a elementos de la Policía Estatal ingresando al sujeto conocido como “Capitán Arenas” a una de las unidades de la corporación en una gasolinera.

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En el video también puede apreciarse que Arenas ingresa por su propio pie y sin esposas a la patrulla mientras habla por teléfono.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila (SSP), se trató del cumplimiento de un arresto ordenado por un juez civil.

La dependencia también agregó que se pidió el apoyo de los elementos de seguridad para cumplimentar el ordenamiento judicial.

Publicaciones en redes sociales y medios locales afirman que Arenas habría incumplido resoluciones judiciales, por lo que se procedió a su detención.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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