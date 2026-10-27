Muere minero en la clínica dos, tras accidente laboral

Un trabajador minero de 33 años perdió la vida la noche de este martes en el área de traumatología de la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Saltillo, donde permanecía hospitalizado tras sufrir un accidente laboral en una mina.

La víctima fue identificada como Gonzalo Rocha Rodríguez, originario de Múzquiz, Coahuila, quien permaneció bajo atención médica desde el día en que ocurrió el accidente, registrado el pasado 10 de octubre en el ejido La Muralla, en las inmediaciones de la carretera Saltillo-Monclova.

De acuerdo con los primeros informes recabados por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el trabajador habría sufrido una lesión grave en la región cervical luego de que una roca le cayera encima durante sus labores en el complejo minero.

Debido a la gravedad de su condición, inicialmente fue trasladado de urgencia al Hospital de Zona número 21, ubicado en Monterrey, Nuevo León, donde recibió atención médica de tipo especializada.

Posteriormente, el 13 de octubre fue llevado a Saltillo para continuar con su recuperación en la Clínica 2 del IMSS, donde permaneció internado y acompañado por su padre, José Félix Rocha.

Sin embargo, pese a la atención médica recibida, su fallecimiento fue notificado cerca de las 21:30 horas de este martes, por lo que el personal médico dio aviso a las autoridades correspondientes para que se llevaran a cabo los procedimientos legales.