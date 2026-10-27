Muere minero en la clínica dos, tras accidente laboral

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Muere minero en la clínica dos, tras accidente laboral
    El trabajador fue trasladado desde Monterrey a Saltillo

El trabajador permaneció hospitalizado 17 días, hasta que falleció

Un trabajador minero de 33 años perdió la vida la noche de este martes en el área de traumatología de la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Saltillo, donde permanecía hospitalizado tras sufrir un accidente laboral en una mina.

La víctima fue identificada como Gonzalo Rocha Rodríguez, originario de Múzquiz, Coahuila, quien permaneció bajo atención médica desde el día en que ocurrió el accidente, registrado el pasado 10 de octubre en el ejido La Muralla, en las inmediaciones de la carretera Saltillo-Monclova.

De acuerdo con los primeros informes recabados por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el trabajador habría sufrido una lesión grave en la región cervical luego de que una roca le cayera encima durante sus labores en el complejo minero.

Debido a la gravedad de su condición, inicialmente fue trasladado de urgencia al Hospital de Zona número 21, ubicado en Monterrey, Nuevo León, donde recibió atención médica de tipo especializada.

Posteriormente, el 13 de octubre fue llevado a Saltillo para continuar con su recuperación en la Clínica 2 del IMSS, donde permaneció internado y acompañado por su padre, José Félix Rocha.

Sin embargo, pese a la atención médica recibida, su fallecimiento fue notificado cerca de las 21:30 horas de este martes, por lo que el personal médico dio aviso a las autoridades correspondientes para que se llevaran a cabo los procedimientos legales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Esto pasó en Saltillo. Pasó

true

Lecciones de la lucha estudiantil
La llegada de nuestros seres queridos comienza desde el 27 de octubre, cuando se honra a los animales fallecidos y se prepara con altares para recibirlos.

Día de Muertos 2026: El 27 de octubre regresan las ánimas de las mascotas, ¿cómo preparar su ofrenda?
Junto con Simón el Cananeo, Judas Tadeo era uno de los apóstoles considerados como más judaizantes dentro del grupo de ‘los Doce’.

¿Quién es San Judas Tadeo y por qué es tan milagroso?... Esta es la verdadera historia del primo de Jesús y ‘santo de las causas difíciles’
Oferta. Juan Osorio recordó los retos de producción y las experiencias que marcaron la realización de la historia protagonizada por Silvia Navarro y Jorge Salinas.

Juan Osorio revive la magia de ‘Mi Corazón es Tuyo’ en Televisa: ‘Es una bonita satisfacción’
Apuesta. El proyecto busca llevar a la pantalla grande una historia de esfuerzo y superación ligada al mundo del rodeo en Coahuila.

¡Coahuila a la conquista del cine! Filman película sobre la historia de una barrilera en Saltillo
Las Águilas buscarán recuperarse de la derrota por 2-1 ante Pachuca cuando enfrenten a los Xolos este miércoles.

América vs Xolos: horario y dónde ver en vivo el partido de la Liga MX
El mexicano Canelo Álvarez encabezará la función “México contra el Mundo”, que se celebrará en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita.

Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli: horario y dónde ver la pelea por el título del CMB