Muere motociclista en hospital tras perder el control y chocar contra camellón en Saltillo
La acompañante fue trasladada a la misma clínica tras resultar lesionada, mientras que la motocicleta fue escondida tras el accidente
El conductor de una motocicleta perdió la vida dentro de la Clínica 70 del IMSS, luego de haber participado en un percance vehicular a la altura de la colonia La Madrid, en Saltillo.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:45 horas, cuando el conductor de un vehículo de dos ruedas transitaba sobre la calzada Madero en compañía de una mujer. Justo en la intersección con la calle Juan Larios, perdió el control del manubrio, lo que provocó que se impactara contra el camellón central y posteriormente terminara sobre la carpeta asfáltica.
La mujer quedó postrada sobre la vialidad, mientras que el conductor logró ponerse de pie y posteriormente esconder la motocicleta.
Testigos del accidente llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades, por lo que elementos de Tránsito Municipal arribaron al lugar. Sin embargo, debido a que la unidad siniestrada no se encontraba, se retiraron del sitio.
Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron al percance para atender a la lesionada, trasladándola a la Clínica 70 del IMSS. El hombre, identificado como Nelson, de 24 años, ya no se encontraba en el lugar, pues habría sido trasladado por sus propios medios al mismo nosocomio. Lamentablemente, al ingresar al hospital, Nelson ya no contaba con signos vitales.
Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.
Al concluir, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley y determinar las causas exactas del fallecimiento.