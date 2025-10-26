Muere motociclista en hospital tras perder el control y chocar contra camellón en Saltillo

El conductor de una motocicleta perdió la vida dentro de la Clínica 70 del IMSS, luego de haber participado en un percance vehicular a la altura de la colonia La Madrid, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:45 horas, cuando el conductor de un vehículo de dos ruedas transitaba sobre la calzada Madero en compañía de una mujer. Justo en la intersección con la calle Juan Larios, perdió el control del manubrio, lo que provocó que se impactara contra el camellón central y posteriormente terminara sobre la carpeta asfáltica.

La mujer quedó postrada sobre la vialidad, mientras que el conductor logró ponerse de pie y posteriormente esconder la motocicleta.