Muere motociclista en hospital tras perder el control y chocar contra camellón en Saltillo

Saltillo
/ 26 octubre 2025
    Muere motociclista en hospital tras perder el control y chocar contra camellón en Saltillo
    El cuerpo del conductor fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

La acompañante fue trasladada a la misma clínica tras resultar lesionada, mientras que la motocicleta fue escondida tras el accidente

El conductor de una motocicleta perdió la vida dentro de la Clínica 70 del IMSS, luego de haber participado en un percance vehicular a la altura de la colonia La Madrid, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:45 horas, cuando el conductor de un vehículo de dos ruedas transitaba sobre la calzada Madero en compañía de una mujer. Justo en la intersección con la calle Juan Larios, perdió el control del manubrio, lo que provocó que se impactara contra el camellón central y posteriormente terminara sobre la carpeta asfáltica.

TE PUEDE INTERESAR: Le cierra el paso a motocicleta y provoca accidente en Saltillo; una menor lesionada

La mujer quedó postrada sobre la vialidad, mientras que el conductor logró ponerse de pie y posteriormente esconder la motocicleta.

$!Paramédicos de la Secretaría de Salud trasladaron a la mujer lesionada a la Clínica 70 del IMSS.
Paramédicos de la Secretaría de Salud trasladaron a la mujer lesionada a la Clínica 70 del IMSS. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Testigos del accidente llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades, por lo que elementos de Tránsito Municipal arribaron al lugar. Sin embargo, debido a que la unidad siniestrada no se encontraba, se retiraron del sitio.

Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron al percance para atender a la lesionada, trasladándola a la Clínica 70 del IMSS. El hombre, identificado como Nelson, de 24 años, ya no se encontraba en el lugar, pues habría sido trasladado por sus propios medios al mismo nosocomio. Lamentablemente, al ingresar al hospital, Nelson ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Al concluir, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley y determinar las causas exactas del fallecimiento.

