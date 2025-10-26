Le cierra el paso a motocicleta y provoca accidente en Saltillo; una menor lesionada

Saltillo
/ 26 octubre 2025
    Le cierra el paso a motocicleta y provoca accidente en Saltillo; una menor lesionada
    Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la menor lesionada antes de trasladarla a la Clínica 1 del IMSS. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El conductor responsable huye del lugar tras chocar, dejando a la menor con fractura en el brazo

Una menor de 12 años resultó con fractura en el brazo derecho, luego de que, al viajar como acompañante en una motocicleta, el conductor de un vehículo Volkswagen presuntamente le quitara el derecho de paso en la colonia La Madrid, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:30 horas, cuando el hermano de la lesionada transitaba sobre la calle Francisco de Urdiñola, con dirección de sur a norte.

$!Vecinos del sector auxiliaron a los hermanos lesionados mientras llegaban los cuerpos de emergencia.
Vecinos del sector auxiliaron a los hermanos lesionados mientras llegaban los cuerpos de emergencia. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Presuntamente, metros antes de la intersección con la calle Ramón López Velarde, el conductor de un Volkswagen Golf, que se encontraba estacionado, dio vuelta en “U” para dirigirse hacia el sur, lo que provocó que invadiera el paso del motociclista.

Tras el impacto, ambos tripulantes salieron proyectados contra la carpeta asfáltica.

$!La motocicleta quedó tendida sobre la calle Francisco de Urdiñola tras el impacto con el vehículo.
La motocicleta quedó tendida sobre la calle Francisco de Urdiñola tras el impacto con el vehículo. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Vecinos del lugar llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades, arribando elementos de Tránsito Municipal al sitio del percance.

Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a la adolescente, quien fue trasladada a la Clínica 1 del IMSS, donde se confirmó que presentaba una fractura en el brazo derecho.

Finalmente, debido a que el conductor responsable no fue localizado, el caso fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se abrirá una carpeta de investigación para dar con el presunto responsable del accidente.

Temas


accidentes viales
Última hora Saltillo
choque de moto

Localizaciones


Saltillo

