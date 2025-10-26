Le cierra el paso a motocicleta y provoca accidente en Saltillo; una menor lesionada

Una menor de 12 años resultó con fractura en el brazo derecho, luego de que, al viajar como acompañante en una motocicleta, el conductor de un vehículo Volkswagen presuntamente le quitara el derecho de paso en la colonia La Madrid, en Saltillo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:30 horas, cuando el hermano de la lesionada transitaba sobre la calle Francisco de Urdiñola, con dirección de sur a norte. TE PUEDE INTERESAR: Fallece ciclista tras ser atropellado en colonia Nuevo Mirasierra, en Saltillo (video)

Presuntamente, metros antes de la intersección con la calle Ramón López Velarde, el conductor de un Volkswagen Golf, que se encontraba estacionado, dio vuelta en “U” para dirigirse hacia el sur, lo que provocó que invadiera el paso del motociclista. Tras el impacto, ambos tripulantes salieron proyectados contra la carpeta asfáltica.