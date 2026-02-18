Muere hombre al interior de un vehículo, en Saltillo

Un hombre que vivía en situación de calle en el oriente de Saltillo fue encontrado sin vida dentro de un vehículo estacionado en el interior de una vivienda de la colonia Lomas de Zapalinamé.

La víctima fue identificada como Alonso N., de 34 años de edad, originario de Tijuana, Baja California. Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:30 de la tarde en un domicilio ubicado en la calle Treinta y Tres número 860, casi esquina con Catorce.

De acuerdo con la declaración de Esaú Charles, habitante de la colonia, el hombre llegó a Saltillo en enero de 2026. Comentó que no contaba con familiares en la capital de Coahuila y que padecía problemas respiratorios, así como tuberculosis y otra enfermedad contagiosa.

Al no tener empleo, vecinos de la calle 33 le brindaban apoyo con alimentos, ropa y, en ocasiones, un espacio para dormir. La noche del martes 17 de febrero le permitieron pasar la noche en un vehículo Chevrolet Malibú modelo 2009 que se encontraba estacionado en una cochera.

La mañana del miércoles, los habitantes acudieron a buscarlo al automóvil donde dormía, pero no respondió a los llamados. Ante la situación, se comunicaron con el propietario del vehículo, quien se encontraba en su escuela.

Esaú regresó a su domicilio y, al intentar despertarlo, notó que no reaccionaba ni presentaba signos vitales. De inmediato realizó una llamada al número de emergencias 911, por lo que se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja.

Tras valorarlo, confirmaron que no respondía a estímulos y lo declararon sin vida. El área fue acordonada por elementos de la Policía Estatal y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Con el apoyo de peritos, se realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).