Adiós a una voz del rock: Fallece Brad Arnold, líder de 3 Doors Down

Este fin de semana se vivió un momento de tristeza en la industria musical, al darse a conocer la muerte de Brad Arnold, fundador y vocalista de la banda 3 Doors Down, quien falleció tras haber sido diagnosticado con cáncer.

La agrupación confirmó la noticia a través de un mensaje en redes sociales, en el que destacaron su aportación a la música. Brad Arnold murió a los 47 años de edad luego de padecer cáncer en etapa cuatro, tras ser diagnosticado en mayo de 2025 con carcinoma renal de células claras, un tipo de cáncer de riñón que había hecho metástasis en los pulmones.

“Con el corazón lleno de tristeza, compartimos la noticia de que Brad Arnold, fundador, vocalista principal y compositor de 3 Doors Down, falleció este sábado”, se lee en el comunicado oficial.