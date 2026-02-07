Adiós a una voz del rock: Fallece Brad Arnold, líder de 3 Doors Down

/ 7 febrero 2026
    Adiós a una voz del rock: Fallece Brad Arnold, líder de 3 Doors Down
    Doloroso. El legado musical de Brad Arnold permanece vivo a través de éxitos como “Kryptonite”, tema que marcó a toda una generación. FOTO: INTERNET

El fundador de la banda estadounidense perdió la vida a los 47 años tras una larga batalla contra el cáncer de riñón en etapa cuatro

Este fin de semana se vivió un momento de tristeza en la industria musical, al darse a conocer la muerte de Brad Arnold, fundador y vocalista de la banda 3 Doors Down, quien falleció tras haber sido diagnosticado con cáncer.

La agrupación confirmó la noticia a través de un mensaje en redes sociales, en el que destacaron su aportación a la música. Brad Arnold murió a los 47 años de edad luego de padecer cáncer en etapa cuatro, tras ser diagnosticado en mayo de 2025 con carcinoma renal de células claras, un tipo de cáncer de riñón que había hecho metástasis en los pulmones.

“Con el corazón lleno de tristeza, compartimos la noticia de que Brad Arnold, fundador, vocalista principal y compositor de 3 Doors Down, falleció este sábado”, se lee en el comunicado oficial.

LEGADO EN LA MÚSICA

La banda detalló que el artista murió acompañado de su esposa Jennifer y su familia, partiendo en paz mientras dormía, rodeado de sus seres queridos, tras una valiente batalla contra el cáncer.

Como miembro fundador, vocalista y baterista original de 3 Doors Down, Brad Arnold ayudó a redefinir el rock mainstream al combinar la accesibilidad del post-grunge con una composición emocionalmente directa y letras que conectaron con oyentes de todo el mundo.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Atrapada? Vincula juez a Livia Brito por falsedad en caso de violencia contra paparazzi

La manera en la que Brad Arnold concebía y escribía canciones se convirtió en un referente cultural para toda una generación, dando origen a algunos de los éxitos más perdurables de los años 2000, incluido “Kryptonite”, tema que escribió durante una clase de matemáticas cuando tenía apenas 15 años.

Su música trascendió los escenarios, creando momentos de conexión, alegría y experiencias compartidas que permanecerán mucho después de los escenarios que pisó, se precisa en el comunicado. (Con información de El Universal)

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

