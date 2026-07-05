Muere septuagenario tras atragantarse mientras comía con su familia en Saltillo

Los hechos ocurrieron cuando el adulto mayor se encontraba comiendo en compañía de sus seres queridos y, repentinamente, comenzó a ahogarse con un pedazo de carne, lo que le impidió respirar.

Un hombre de aproximadamente 75 años perdió la vida la tarde de este sábado luego de sufrir un atragantamiento mientras convivía con su familia. A pesar de que sus familiares intentaron llevarlo de inmediato a una estación de Bomberos de Saltillo para que recibiera atención médica, ya no fue posible salvarle la vida.

Al percatarse de la emergencia, sus familiares lo abordaron a una camioneta particular y lo trasladaron de urgencia a la estación del Cuerpo de Bomberos ubicada en el cruce del bulevar Otilio Zurdo Galván y Humberto Cid González, en la colonia 26 de Marzo, con la esperanza de que los paramédicos pudieran auxiliarlo.

A su llegada, los rescatistas realizaron una valoración e intentaron brindarle los primeros auxilios; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Tras el deceso, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes. Peritos llevaron a cabo el procesamiento de la escena y ordenaron el levantamiento del cuerpo.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para confirmar oficialmente la causa del fallecimiento, aunque de manera preliminar todo apunta a una obstrucción de las vías respiratorias por un alimento.