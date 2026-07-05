Muere septuagenario tras atragantarse mientras comía con su familia en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Muere septuagenario tras atragantarse mientras comía con su familia en Saltillo
    Familiares trasladaron de urgencia al adulto mayor hasta una estación del Cuerpo de Bomberos con la esperanza de que recibiera atención inmediata; sin embargo, al arribar, los rescatistas confirmaron que ya no presentaba signos vitales. MARTÍN ROJAS

En un intento por salvarle la vida, sus familiares lo llevaron de inmediato a una estación del Cuerpo de Bomberos, donde se confirmó su fallecimiento

Un hombre de aproximadamente 75 años perdió la vida la tarde de este sábado luego de sufrir un atragantamiento mientras convivía con su familia. A pesar de que sus familiares intentaron llevarlo de inmediato a una estación de Bomberos de Saltillo para que recibiera atención médica, ya no fue posible salvarle la vida.

Los hechos ocurrieron cuando el adulto mayor se encontraba comiendo en compañía de sus seres queridos y, repentinamente, comenzó a ahogarse con un pedazo de carne, lo que le impidió respirar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/afirman-que-existe-orden-de-aprehension-por-presunto-maltrato-animal-en-saltillo-fiscalia-mantiene-abierta-la-investigacion-FL21911631

Al percatarse de la emergencia, sus familiares lo abordaron a una camioneta particular y lo trasladaron de urgencia a la estación del Cuerpo de Bomberos ubicada en el cruce del bulevar Otilio Zurdo Galván y Humberto Cid González, en la colonia 26 de Marzo, con la esperanza de que los paramédicos pudieran auxiliarlo.

A su llegada, los rescatistas realizaron una valoración e intentaron brindarle los primeros auxilios; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Tras el deceso, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes. Peritos llevaron a cabo el procesamiento de la escena y ordenaron el levantamiento del cuerpo.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para confirmar oficialmente la causa del fallecimiento, aunque de manera preliminar todo apunta a una obstrucción de las vías respiratorias por un alimento.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fallecimientos
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las constantes fallas en el suministro eléctrico afectan gravemente la operatividad de las empresas, afirma Canacintra-Torreón.

Empresarios demandan inversión urgente en red eléctrica ante fallas constantes
Poco más de 440 mil coahuilenses afirmaron no tener contratado ningún servicio de internet.

En Coahuila: pese a mayor oferta, aumenta población que no puede pagar el internet
Coahuila ocupa el lugar 32 nacional en número de asuntos ingresados a los tribunales agrarios.

Se reducen conflictos agrarios en tribunales de Coahuila, pero quedan más de 500 pendientes
La nueva oposición

La nueva oposición
Remate de Merlín

Remate de Merlín
El cristal es la droga que más se incauta en la entidad, de acuerdo con cifras de la FGR.

En Coahuila, se disparan 2,740% ‘golpes’ contra el cristal
NosotrAs: El silencio de las aulas

NosotrAs: El silencio de las aulas
true

FIFA 2026: Deja de vender productos, empieza a vender finales del mundo