Afirman que existe orden de aprehensión por presunto maltrato animal en Saltillo; Fiscalía mantiene abierta la investigación

La investigación por el presunto caso de maltrato animal descubierto en un domicilio de la colonia Francisco de Urdiñola continúa avanzando. Mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la carpeta de investigación permanece abierta tras el cateo realizado esta semana, la asociación Dignidad Animal aseguró que ya fue liberada una orden de aprehensión contra el presunto responsable y pidió a la ciudadanía colaborar para lograr su localización.

La FGE informó que la investigación inició a partir de una denuncia presentada el 2 de julio por una persona integrante de una asociación protectora de animales. Como parte de las diligencias, un juez de control autorizó un cateo en un domicilio de la colonia Francisco de Urdiñola, el cual fue ejecutado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal de Servicios Periciales.

De acuerdo con la autoridad, al ingresar al inmueble los agentes encontraron la vivienda vandalizada y sin rastro de animales en su interior, por lo que la carpeta de investigación continúa abierta con base en los datos de prueba recabados antes y durante la diligencia.

La dependencia reiteró además su compromiso de mantener una política de “cero tolerancia” contra quienes cometan delitos en Coahuila.

Dignidad Animal asegura que existen elementos de prueba

En entrevista con VANGUARDIA, el presidente de Dignidad Animal, Alejandro Gutiérrez, afirmó que la organización aportó desde el inicio videos, capturas de conversaciones, testimonios y otros elementos que fortalecieron la denuncia presentada ante la Fiscalía.

”Presentamos todas las pruebas necesarias, videos, entrevistas, comunicación con screenshots de los diálogos que tenía con las gentes y ahorita estamos recibiendo muchísima información”, declaró.

El activista aseguró que, contrario a algunas versiones que circularon inicialmente, sí existen elementos suficientes dentro de la investigación.

HALLAZGOS EN EL CATEO

De acuerdo con la información difundida por Dignidad Animal, durante el cateo los peritos localizaron múltiples rastros de sangre mediante el reactivo BlueStar, además de credenciales con identidades falsas presuntamente utilizadas para obtener perros en adopción y un escrito atribuido al investigado. Añadió que la asociación ha logrado identificar alrededor de 23 perros que presuntamente fueron dados en adopción al investigado.

”No sabemos cuántos son, hemos detectado cerca de 23 perritos que promovió su adopción”.

Aunque la Fiscalía no confirmó públicamente una orden de aprehensión en su tarjeta informativa, Dignidad Animal sostuvo que esta ya fue emitida y que actualmente se trabaja en la localización del presunto responsable. “Lo que nos han informado hace un rato es que hay ya la alerta migratoria en caso de que pensara salir y sí, se están ya usando todos los instrumentos posibles para para encontrarlo”, afirmó Gutiérrez.

El presidente de la asociación indicó que la organización mantiene comunicación permanente con la Fiscalía y con autoridades municipales mientras continúan las investigaciones.”

PIDEN COLABORACIÓN CIUDADANA

Dignidad Animal hizo un llamado para que cualquier información sobre el paradero del investigado sea entregada directamente a las autoridades y no se publique en redes sociales. “No emitir opiniones, información pública, porque lo alerta; que todo sea por inbox, por comunicación interna... y todos ayudar a que esto pueda resolverse”, pidió Gutiérrez.

Asimismo, reiteró que el objetivo de la organización es que el caso llegue a los tribunales “y que se castigue con la severidad que implica”.

La asociación también reconoció públicamente el trabajo realizado por la Fiscalía General del Estado, peritos y corporaciones participantes en la investigación, al considerar que la actuación de las autoridades ha permitido avanzar en el esclarecimiento del caso mientras continúa la búsqueda del presunto responsable.