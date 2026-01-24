Muere trailero en encontronazo sobre la carretera Torreón-Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 24 enero 2026
    Muere trailero en encontronazo sobre la carretera Torreón-Saltillo
    Elementos de la Guardia Nacional resguardan el kilómetro 80+800 tras el fatal percance nocturno. FOTO: PEDRO PESINA

El accidente ocurrió cuando la unidad del occiso invadió el carril contrario, impactando lateralmente a un tráiler que transportaba chatarra y provocando que un tercer vehículo cargado con cartón saliera de la carretera

Un accidente se registró la noche de ayer viernes en la carretera federal 40 libre Torreón–Saltillo, a la altura del kilómetro 80+800, donde una persona perdió la vida tras un choque entre vehículos de carga.

Al arribar al lugar, personal de la Guardia Nacional, División Caminos, resguardó la zona en espera de las autoridades ministeriales, quienes llegaron momentos más tarde para tomar conocimiento de lo sucedido. Sobre la cinta asfáltica localizaron a un hombre tendido y sin signos vitales, identificado como Juan Raúl Guerrero Astorga, quien conducía una unidad marca International con placas de circulación 14-BG-9D.

TE PUEDE INTERESAR: A un año de su desaparición, siguen buscando a joven predicador monclovense

$!Autoridades ministeriales y la Guardia Nacional acudieron para el deslinde de responsabilidades y el levantamiento del cuerpo.
Autoridades ministeriales y la Guardia Nacional acudieron para el deslinde de responsabilidades y el levantamiento del cuerpo. FOTO: PEDRO PESINA

El cuerpo, a simple vista, presentaba estallamiento de vísceras. La víctima vestía pantalón de mezclilla negro, calcetines blancos y playera negra. En el lugar se entrevistó a Rodrigo González Reyna, de 52 años, con domicilio en la avenida Torreón de la Alianza, quien conducía un tractocamión marca Kenworth.

La unidad del presunto responsable, con placas 73-AD-1X y que transportaba chatarra, resultó con daños frontales. El conductor presentó una lesión en la mano izquierda y fue valorado por paramédicos de Parras de la Fuente. Según su declaración, se dirigía de Torreón hacia Saltillo cuando el vehículo del ahora occiso invadió su carril; al intentar esquivarlo, se produjo el impacto contra la defensa lateral.

Un tercer conductor, identificado como Javier Alejandro Hernández Gómez (quien transportaba cartón en un camión International blanco), fungió como testigo y ratificó la versión de la invasión de carril. Mencionó que, al intentar evitar la colisión, golpeó con su defensa trasera y salió del camino, resultando ileso. Al sitio acudieron peritos para realizar las diligencias correspondientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes
Las instalaciones de AHMSA continúan sin un proceso de venta legalmente aprobado.

Subasta de AHMSA sigue sin aval del juzgado federal
Destacan que han documentado casos de tortura en centros de detención, anexos e incluso como herramienta de represión en protestas.

Visita de la ONU reaviva denuncias: tortura en detenciones, anexos y protestas, advierten
true

Cruda nacional: Pagan mexicanos la borrachera de poder de AMLO y la 4T
true

CFE: Tarifas eléctricas, ¿es inminente un alza?
A partir de finales de octubre, el aeropuerto de Saltillo reanudó sus operaciones de vuelos comerciales.

Busca Aeropuerto de Saltillo crecer 10 veces su atención a pasajeros en dos años
El gobernador Manolo Jiménez destacó los resultados obtenidos por las tres ciudades de la entidad.

Destaca Coahuila con tres ciudades en el top 10 de seguridad
Personas protestan contra la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frente al Ayuntamiento de San Antonio, Texas.

San Antonio, la ciudad con mayor población hispana de Texas, en tensión por presencia de agentes del ICE