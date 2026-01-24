Muere trailero en encontronazo sobre la carretera Torreón-Saltillo

Un accidente se registró la noche de ayer viernes en la carretera federal 40 libre Torreón–Saltillo, a la altura del kilómetro 80+800, donde una persona perdió la vida tras un choque entre vehículos de carga.

Al arribar al lugar, personal de la Guardia Nacional, División Caminos, resguardó la zona en espera de las autoridades ministeriales, quienes llegaron momentos más tarde para tomar conocimiento de lo sucedido. Sobre la cinta asfáltica localizaron a un hombre tendido y sin signos vitales, identificado como Juan Raúl Guerrero Astorga, quien conducía una unidad marca International con placas de circulación 14-BG-9D.

TE PUEDE INTERESAR: A un año de su desaparición, siguen buscando a joven predicador monclovense