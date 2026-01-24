Muere trailero en encontronazo sobre la carretera Torreón-Saltillo
El accidente ocurrió cuando la unidad del occiso invadió el carril contrario, impactando lateralmente a un tráiler que transportaba chatarra y provocando que un tercer vehículo cargado con cartón saliera de la carretera
Un accidente se registró la noche de ayer viernes en la carretera federal 40 libre Torreón–Saltillo, a la altura del kilómetro 80+800, donde una persona perdió la vida tras un choque entre vehículos de carga.
Al arribar al lugar, personal de la Guardia Nacional, División Caminos, resguardó la zona en espera de las autoridades ministeriales, quienes llegaron momentos más tarde para tomar conocimiento de lo sucedido. Sobre la cinta asfáltica localizaron a un hombre tendido y sin signos vitales, identificado como Juan Raúl Guerrero Astorga, quien conducía una unidad marca International con placas de circulación 14-BG-9D.
El cuerpo, a simple vista, presentaba estallamiento de vísceras. La víctima vestía pantalón de mezclilla negro, calcetines blancos y playera negra. En el lugar se entrevistó a Rodrigo González Reyna, de 52 años, con domicilio en la avenida Torreón de la Alianza, quien conducía un tractocamión marca Kenworth.
La unidad del presunto responsable, con placas 73-AD-1X y que transportaba chatarra, resultó con daños frontales. El conductor presentó una lesión en la mano izquierda y fue valorado por paramédicos de Parras de la Fuente. Según su declaración, se dirigía de Torreón hacia Saltillo cuando el vehículo del ahora occiso invadió su carril; al intentar esquivarlo, se produjo el impacto contra la defensa lateral.
Un tercer conductor, identificado como Javier Alejandro Hernández Gómez (quien transportaba cartón en un camión International blanco), fungió como testigo y ratificó la versión de la invasión de carril. Mencionó que, al intentar evitar la colisión, golpeó con su defensa trasera y salió del camino, resultando ileso. Al sitio acudieron peritos para realizar las diligencias correspondientes.