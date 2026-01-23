A un año de su desaparición, siguen buscando a joven predicador monclovense

MONCLOVA, COAH.- A un año de su desaparición, familiares y amigos de Cristo Ervey de la Cerda Hernández, joven originario de Monclova, continúan su búsqueda a través de redes sociales, con la esperanza de obtener cualquier información que permita dar con su paradero.

De acuerdo con los testimonios compartidos por su círculo cercano, el joven profesa la religión cristiana y, al momento de su desaparición, se dirigía a predicar. La última comunicación que tuvieron con él fue cuando informó que viajaría a Miguel Alemán, Tamaulipas, para llevar un mensaje religioso, sin que desde entonces se volviera a tener contacto.

“La última vez nos dijo que iría a Miguel Alemán, Tamaulipas, a predicar la palabra de Dios y desde entonces no volvimos a saber de él. Su celular dejó de sonar”, relatan familiares en publicaciones difundidas en plataformas digitales.

Desde hace doce meses, su familia ha mantenido viva la difusión del caso, apelando a la solidaridad de la ciudadanía para compartir la información y generar cualquier pista que ayude a localizarlo. En los mensajes que circulan, destacan el profundo afecto que le tienen y la fe que conservan en su regreso.

“Hermano, si llegas a ver esto o alguien está contigo, queremos que sepas que te amamos, que aquí seguimos esperándote con los brazos abiertos y con mucha fe en que regresarás con bien”, expresa uno de los mensajes que acompaña su fotografía.

Hasta el momento, no se ha informado sobre avances concretos en el caso, por lo que la familia insiste en que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave.

Reiteran el llamado a la población para compartir la información y comunicarse con las autoridades correspondientes en caso de contar con información que ayude a esclarecer la desaparición.