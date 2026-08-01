Dormitada le sale caro; provoca choque contra casa en Saltillo

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    Dormitada le sale caro; provoca choque contra casa en Saltillo
    La camioneta estacionada y parte de la estructura del domicilio resultaron afectadas tras el impacto. ULISES MARTÍNEZ

El conductor derribó un poste y terminó dentro del patio de una vivienda; no hubo personas lesionadas

Un joven automovilista que presuntamente se quedó dormido al volante provocó un accidente la mañana de este sábado en el cruce de la avenida Central y la calle 14, en la colonia Vista Hermosa, en Saltillo.

De acuerdo con testigos, el conductor de un Hyundai Grand i con placas del estado de Nuevo León, David Jonathan Barragán Ruiz, de 21 años, perdió el control del vehículo y terminó impactándose contra un poste.

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Tras derribar la estructura, la unidad continuó su marcha y se introdujo al patio de una vivienda, donde también destruyó parte de la barda y causó daños a una camioneta estacionada en el lugar, propiedad de René Tienda, de 51 años.

$!El Hyundai presentó daños de consideración y fue retirado del lugar con apoyo de una grúa.
El Hyundai presentó daños de consideración y fue retirado del lugar con apoyo de una grúa. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes. El conductor fue asegurado, aunque no presentó lesiones de consideración.

En el accidente no se reportaron personas lesionadas; únicamente se registraron daños materiales en el automóvil, el poste, la vivienda y la camioneta afectada.

$!Los daños materiales se concentraron en el acceso de la vivienda, donde el vehículo terminó su trayectoria.
Los daños materiales se concentraron en el acceso de la vivienda, donde el vehículo terminó su trayectoria. ULISES MARTÍNEZ

El joven fue trasladado a las instalaciones de la Policía Municipal para ser certificado. Se esperaba la intervención de las aseguradoras para que las partes involucradas llegaran a un acuerdo por los daños ocasionados.

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