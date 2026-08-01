Dormitada le sale caro; provoca choque contra casa en Saltillo
El conductor derribó un poste y terminó dentro del patio de una vivienda; no hubo personas lesionadas
Un joven automovilista que presuntamente se quedó dormido al volante provocó un accidente la mañana de este sábado en el cruce de la avenida Central y la calle 14, en la colonia Vista Hermosa, en Saltillo.
De acuerdo con testigos, el conductor de un Hyundai Grand i con placas del estado de Nuevo León, David Jonathan Barragán Ruiz, de 21 años, perdió el control del vehículo y terminó impactándose contra un poste.
Tras derribar la estructura, la unidad continuó su marcha y se introdujo al patio de una vivienda, donde también destruyó parte de la barda y causó daños a una camioneta estacionada en el lugar, propiedad de René Tienda, de 51 años.
Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes. El conductor fue asegurado, aunque no presentó lesiones de consideración.
En el accidente no se reportaron personas lesionadas; únicamente se registraron daños materiales en el automóvil, el poste, la vivienda y la camioneta afectada.
El joven fue trasladado a las instalaciones de la Policía Municipal para ser certificado. Se esperaba la intervención de las aseguradoras para que las partes involucradas llegaran a un acuerdo por los daños ocasionados.