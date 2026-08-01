Dormitada le sale caro; provoca choque contra casa en Saltillo

Un joven automovilista que presuntamente se quedó dormido al volante provocó un accidente la mañana de este sábado en el cruce de la avenida Central y la calle 14, en la colonia Vista Hermosa, en Saltillo.

De acuerdo con testigos, el conductor de un Hyundai Grand i con placas del estado de Nuevo León, David Jonathan Barragán Ruiz, de 21 años, perdió el control del vehículo y terminó impactándose contra un poste.