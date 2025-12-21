Mueren dos tras salir del camino y volcar en la carretera Monclova

Saltillo
/ 21 diciembre 2025
    Mueren dos tras salir del camino y volcar en la carretera Monclova
    El vehículo Ford Fiesta terminó volcado fuera de la carpeta asfáltica tras salirse del camino en la carretera Monclova. FOTO: CORTESÍA

En el sitio del percance se localizaron envases de bebidas alcohólicas, los cuales fueron asegurados como parte de las investigaciones para determinar las causas del accidente

Un accidente carretero ocurrido la mañana de este domingo dejó como saldo fatal dos personas sin vida. El percance se registró en la carretera Monclova, a la altura del kilómetro 85+500, donde un vehículo Ford Fiesta, salió del camino y terminó volcado sobre una zona de terracería.

De acuerdo con la información que se dio a conocer, el automóvil presuntamente circulaba a alta velocidad cuando el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó que abandonara la carpeta asfáltica y quedara a aproximadamente 40 metros de la vía de circulación.

$!En el sitio fueron halladas dos personas sin vida, quienes presuntamente salieron proyectadas durante la volcadura.
En el sitio fueron halladas dos personas sin vida, quienes presuntamente salieron proyectadas durante la volcadura. FOTO: CORTESÍA

En el lugar fueron localizadas dos personas sin vida. Se trata de un hombre de alrededor de 40 años de edad, quien salió proyectado del vehículo a una distancia aproximada de 50 metros. Asimismo, una mujer de entre 40 y 45 años fue encontrada a unos 30 metros del automóvil, tras haber sido expulsada durante el percance.

Ambas víctimas presentaban traumatismo craneoencefálico severo. Hasta el momento no se ha dado a conocer mayor información sobre su identidad ni si eran originarios de la región.

$!Elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del accidente.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del accidente. FOTO: CORTESÍA

En el área del accidente, tanto dentro como alrededor del vehículo, fueron localizadas latas y botellas de cerveza, situación que fue observada por las autoridades que tomaron conocimiento de los hechos.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, adscritos a Ramos Arizpe, acudieron para tomar conocimiento del accidente y llevar a cabo las diligencias correspondientes.

$!Autoridades localizaron el automóvil a aproximadamente 40 metros de la vía de circulación, en una zona de terracería.
Autoridades localizaron el automóvil a aproximadamente 40 metros de la vía de circulación, en una zona de terracería. FOTO: CORTESÍA

Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se les practicará la necropsia de ley para determinar la causa oficial de la muerte. Posteriormente, se buscará a los familiares para la entrega de los cuerpos y la realización de los servicios funerarios pertinentes.

