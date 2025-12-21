Mueren dos tras salir del camino y volcar en la carretera Monclova

Un accidente carretero ocurrido la mañana de este domingo dejó como saldo fatal dos personas sin vida. El percance se registró en la carretera Monclova, a la altura del kilómetro 85+500, donde un vehículo Ford Fiesta, salió del camino y terminó volcado sobre una zona de terracería.

De acuerdo con la información que se dio a conocer, el automóvil presuntamente circulaba a alta velocidad cuando el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó que abandonara la carpeta asfáltica y quedara a aproximadamente 40 metros de la vía de circulación.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan sin vida a hombre de 42 años en Ramos Arizpe; padecía depresión tras la muerte de su madre