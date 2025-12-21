Hallan sin vida a hombre de 42 años en Ramos Arizpe; padecía depresión tras la muerte de su madre
Familiares acudieron al domicilio tras no lograr contacto durante el día, situación que derivó en el reporte al sistema de emergencias 911
La noche del sábado se registró la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia en la colonia Analco II, en el municipio de Ramos Arizpe, tras el reporte del hallazgo de un hombre sin vida al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Tenochtitlán.
De acuerdo con la información disponible, al sitio acudieron elementos de la Policía Preventiva Municipal, quienes confirmaron el reporte y procedieron a asegurar el inmueble con el fin de preservar la escena. Posteriormente, paramédicos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos realizaron la valoración correspondiente, determinando que el masculino ya no presentaba signos vitales y que el cuerpo mostraba rigidez cadavérica.
La persona fallecida fue identificada por familiares como Francisco, de 42 años de edad, vecino del mismo sector. El hallazgo se realizó en el área del patio de la vivienda, luego de que sus allegados acudieran al domicilio al no lograr establecer comunicación con él durante el transcurso del día. Tras confirmar la situación, se dio aviso a las autoridades ministeriales para el inicio de las diligencias legales.
En el lugar se contó con la presencia de peritos y agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes llevaron a cabo las actuaciones iniciales, así como la recolección de indicios necesarios para la integración de la carpeta de investigación. Durante estas labores, la zona permaneció acordonada para evitar la alteración del sitio.
Información recabada en el lugar señala que el hombre atravesaba por un cuadro de depresión desde el fallecimiento de su madre, situación que, según refirieron familiares, se había acentuado en fechas recientes. Asimismo, trascendió que meses atrás había enfrentado una crisis similar. Estos antecedentes fueron incorporados a los datos que serán analizados dentro de la investigación.
Una vez concluidos los trabajos periciales en el domicilio, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley. Este procedimiento permitirá establecer de manera científica la causa del fallecimiento y asentarlo en los registros oficiales correspondientes.
El caso quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso, conforme a los protocolos legales. Hasta el momento, no se ha informado sobre la existencia de indicios que apunten a la participación de terceras personas.