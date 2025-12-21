Hallan sin vida a hombre de 42 años en Ramos Arizpe; padecía depresión tras la muerte de su madre

La noche del sábado se registró la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia en la colonia Analco II, en el municipio de Ramos Arizpe, tras el reporte del hallazgo de un hombre sin vida al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Tenochtitlán.

De acuerdo con la información disponible, al sitio acudieron elementos de la Policía Preventiva Municipal, quienes confirmaron el reporte y procedieron a asegurar el inmueble con el fin de preservar la escena. Posteriormente, paramédicos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos realizaron la valoración correspondiente, determinando que el masculino ya no presentaba signos vitales y que el cuerpo mostraba rigidez cadavérica.

La persona fallecida fue identificada por familiares como Francisco, de 42 años de edad, vecino del mismo sector. El hallazgo se realizó en el área del patio de la vivienda, luego de que sus allegados acudieran al domicilio al no lograr establecer comunicación con él durante el transcurso del día. Tras confirmar la situación, se dio aviso a las autoridades ministeriales para el inicio de las diligencias legales.