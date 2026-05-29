Mujer pierde el control tras cerrón y termina chocando contra muro en Saltillo
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El accidente registrado sobre el puente del bulevar Mirasierra provocó afectaciones en la circulación y movilización de cuerpos de emergencia durante la mañana de este viernes
Un accidente vial se registró la mañana de este viernes sobre el bulevar Fundadores, en el puente del bulevar Mirasierra, donde una mujer resultó lesionada tras perder el control de su vehículo luego de que presuntamente otro automóvil le cerró la circulación, originándose el siniestro, en Saltillo.
Conforme a lo informado por los participantes, Liliana ¨N¨, de 52 años, conductora de un Toyota Corolla circulaba por el carril izquierdo cuando otro vehículo aparentemente le cerró el paso, provocando que chocara contra el muro de contención.
Tras el impacto, el automóvil rebotó hacia la barrera tubular y durante la trayectoria golpeó una camioneta Chevrolet Trax, conducida por Carlos Daniel ¨N¨, de 33 años de edad.
El Toyota terminó estrellado contra la camioneta luego de los múltiples impactos registrados sobre el puente vehicular, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades municipales.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención a la conductora lesionada, quien posteriormente fue trasladada a un hospital para su valoración médica.
Elementos de la autoridad municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas y responsabilidades del siniestro.