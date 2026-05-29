Mujer pierde el control tras cerrón y termina chocando contra muro en Saltillo

Un accidente vial se registró la mañana de este viernes sobre el bulevar Fundadores, en el puente del bulevar Mirasierra, donde una mujer resultó lesionada tras perder el control de su vehículo luego de que presuntamente otro automóvil le cerró la circulación, originándose el siniestro, en Saltillo.

Conforme a lo informado por los participantes, Liliana ¨N¨, de 52 años, conductora de un Toyota Corolla circulaba por el carril izquierdo cuando otro vehículo aparentemente le cerró el paso, provocando que chocara contra el muro de contención.