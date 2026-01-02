Mujer se debate entre la vida y la muerte tras ser arrollada por el tren, en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 2 enero 2026
    Mujer se debate entre la vida y la muerte tras ser arrollada por el tren, en Ramos Arizpe
    La mujer fue trasladada por paramédicos para su debida atención.

El accidente sucedió en el área del parque industrial Santa María de Ramos Arizpe, Coahuila

Una mujer de aproximadamente 30 años resultó gravemente herida tras ser atropellada por un tren dentro del Parque Industrial Santa María, en Ramos Arizpe, Coahuila.

El accidente generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales. A la persona afectada, cuya identidad se desconoce, se le brindó atención prehospitalaria y fue trasladada de inmediato al Hospital General de Saltillo. Su estado de salud es grave, ya que presentó un traumatismo craneoencefálico severo.

TE PUEDE INTERESAR: UNIF Saltillo reporta aumento en llamadas de auxilio durante fiestas decembrinas

Presuntamente, la mujer viajaba en uno de los vagones ferroviarios, donde perdió el equilibrio y cayó a las vías. Posteriormente, fue atropellada sobre los rieles que conectan las calles Industria de la Transformación y Morelos. El área fue acordonada mientras se realizaban las maniobras de auxilio, y se notificó a las autoridades correspondientes para el inicio de las investigaciones.

Tras el accidente, el convoy ferroviario continuó su marcha y no se reportó la detención de ninguna persona.

