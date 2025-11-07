Huye motociclista tras accidente que dejó grave a su acompañante en Saltillo
La mujer de 30 años resultó gravemente herida al salir proyectada de una moto que chocó contra un semáforo en el periférico Luis Echeverría; no llevaba casco
Con lesiones de gravedad quedó una mujer tras salir proyectada de una motocicleta que terminó estrellada contra la base de un semáforo, durante la madrugada de este viernes en el periférico Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo.
Minutos después de las 5:00 horas se registró el accidente, cuando el vehículo en el que viajaba como acompañante circulaba a exceso de velocidad sobre dicha vialidad, a la altura del cruce con la calle Júpiter, frente a la colonia Satélite Norte.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la motocicleta y se impactó contra la estructura metálica del semáforo, provocando que tanto él como su acompañante salieran proyectados hacia los carriles contrarios. Tras el percance, el hombre recogió el vehículo y se retiró del lugar.
La mujer, identificada como Vanessa, de 30 años, no portaba casco de seguridad y quedó tendida sobre la carpeta asfáltica con diversas lesiones. Al ver el accidente, otros motociclistas que circulaban por la zona se detuvieron para auxiliarla y dieron aviso al sistema de emergencias 911.
Paramédicos de la Cruz Roja llegaron minutos después para brindar atención médica a la lesionada, mientras elementos de Tránsito Municipal tomaban conocimiento del percance y abanderaban el área para evitar otro accidente.
Durante el auxilio, aprovechando la confusión, el conductor de la motocicleta escapó del lugar con rumbo desconocido. Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para dar con su paradero y que responda por lo ocurrido.