Huye motociclista tras accidente que dejó grave a su acompañante en Saltillo

Saltillo
/ 7 noviembre 2025
    Huye motociclista tras accidente que dejó grave a su acompañante en Saltillo
    Elementos de Tránsito Municipal resguardaron la zona para evitar otro accidente durante las maniobras de auxilio. FOTO: CORTESÍA

La mujer de 30 años resultó gravemente herida al salir proyectada de una moto que chocó contra un semáforo en el periférico Luis Echeverría; no llevaba casco

Con lesiones de gravedad quedó una mujer tras salir proyectada de una motocicleta que terminó estrellada contra la base de un semáforo, durante la madrugada de este viernes en el periférico Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo.

Minutos después de las 5:00 horas se registró el accidente, cuando el vehículo en el que viajaba como acompañante circulaba a exceso de velocidad sobre dicha vialidad, a la altura del cruce con la calle Júpiter, frente a la colonia Satélite Norte.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: detienen a mujer que incendió tejabán con sus hijas adentro

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a la mujer lesionada tras el fuerte impacto en el periférico Luis Echeverría.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a la mujer lesionada tras el fuerte impacto en el periférico Luis Echeverría. FOTO: CORTESÍA

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la motocicleta y se impactó contra la estructura metálica del semáforo, provocando que tanto él como su acompañante salieran proyectados hacia los carriles contrarios. Tras el percance, el hombre recogió el vehículo y se retiró del lugar.

La mujer, identificada como Vanessa, de 30 años, no portaba casco de seguridad y quedó tendida sobre la carpeta asfáltica con diversas lesiones. Al ver el accidente, otros motociclistas que circulaban por la zona se detuvieron para auxiliarla y dieron aviso al sistema de emergencias 911.

La lesionada, identificada como Vanessa, fue trasladada a un hospital en condición delicada.
La lesionada, identificada como Vanessa, fue trasladada a un hospital en condición delicada. FOTO: CORTESÍA

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron minutos después para brindar atención médica a la lesionada, mientras elementos de Tránsito Municipal tomaban conocimiento del percance y abanderaban el área para evitar otro accidente.

Durante el auxilio, aprovechando la confusión, el conductor de la motocicleta escapó del lugar con rumbo desconocido. Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para dar con su paradero y que responda por lo ocurrido.

Temas


Accidentes
Última hora Saltillo
choque de moto

Localizaciones


Saltillo

