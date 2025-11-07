Huye motociclista tras accidente que dejó grave a su acompañante en Saltillo

Con lesiones de gravedad quedó una mujer tras salir proyectada de una motocicleta que terminó estrellada contra la base de un semáforo, durante la madrugada de este viernes en el periférico Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo.

Minutos después de las 5:00 horas se registró el accidente, cuando el vehículo en el que viajaba como acompañante circulaba a exceso de velocidad sobre dicha vialidad, a la altura del cruce con la calle Júpiter, frente a la colonia Satélite Norte.

