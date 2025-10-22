Mujer se lanza de auto en movimiento durante discusión con su expareja, al oriente de Saltillo

Una mujer resultó lesionada luego de que presuntamente se aventara de un vehículo en movimiento tras discutir con su expareja sentimental, durante la noche de ayer martes en la colonia Amistad, al oriente de Saltillo.

De acuerdo con el reporte del sistema de emergencias, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:50 horas en el cruce de las calles 17 y 34, donde vecinos solicitaron apoyo al observar a una joven inconsciente sobre la vía pública.

