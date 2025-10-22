Mujer se lanza de auto en movimiento durante discusión con su expareja, al oriente de Saltillo

Saltillo
/ 22 octubre 2025
    Mujer se lanza de auto en movimiento durante discusión con su expareja, al oriente de Saltillo
    Vecinos de la colonia Amistad alertaron a las autoridades al ver a una mujer inconsciente sobre la vía pública. FOTO: MARTÍN ROJAS/VANGUARDIA

Una mujer de 31 años sufrió probable fractura luego de lanzarse de un vehículo; el conductor huyó del lugar y es buscado por las autoridades.

Una mujer resultó lesionada luego de que presuntamente se aventara de un vehículo en movimiento tras discutir con su expareja sentimental, durante la noche de ayer martes en la colonia Amistad, al oriente de Saltillo.

De acuerdo con el reporte del sistema de emergencias, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:50 horas en el cruce de las calles 17 y 34, donde vecinos solicitaron apoyo al observar a una joven inconsciente sobre la vía pública.

$!La víctima, identificada como Karina “N”, fue trasladada a la Clínica 86 del IMSS con probable fractura en una pierna.
La víctima, identificada como Karina “N”, fue trasladada a la Clínica 86 del IMSS con probable fractura en una pierna. FOTO: MARTÍN ROJAS/VANGUARDIA

Elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, donde atendieron a Karina “N”, de 31 años, quien presentaba dolor en la pierna izquierda y dificultad para mantenerse de pie, por lo que fue trasladada a la Clínica 86 del IMSS con probable fractura.

Testigos señalaron que la lesionada viajaba a bordo de un taxi Nissan Tsuru color amarillo, conducido por su expareja, identificado como Francisco Hernández, de aproximadamente 42 años, con quien se encontraba discutiendo, por lo que presuntamente se aventó mientras él se daba a la fuga, sin detenerse para auxiliarla.

Un motociclista que pasaba por el lugar detuvo su marcha y auxilió a la mujer hasta la llegada de las autoridades.

Las corporaciones policiales mantienen las investigaciones para ubicar al presunto responsable y determinar las circunstancias exactas del incidente.

