Mujer y adolescente fueron atacados a machetazos, en Saltillo

Un adolescente identificado como Michael Jordan N. y su amiga, de 30 años de edad, terminaron en el área de urgencias de la Cruz Roja tras ser atacados con un machete cuando se encontraban en unos tejabanes de la colonia María de León.

El reporte, ocurrido cerca de las 4:00 de la tarde de este martes, movilizó a elementos de la Policía Estatal. A pesar de que implementaron un operativo de búsqueda para localizar al agresor, identificado con el sobrenombre de “El Pareja”, no lograron ubicarlo.

El sujeto fue declarado prófugo de la justicia y ahora enfrentará cargos por lesiones dolosas en agravio de Michael y Andrea de la Rosa Medina.