Mujer y adolescente fueron atacados a machetazos, en Saltillo

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    Mujer y adolescente fueron atacados a machetazos, en Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los lesionados.
    Mujer y adolescente fueron atacados a machetazos, en Saltillo

El menor y una amiga de treinta años que se encontraban en un tejabán fueron atacados a machetazos la tarde de este martes

Un adolescente identificado como Michael Jordan N. y su amiga, de 30 años de edad, terminaron en el área de urgencias de la Cruz Roja tras ser atacados con un machete cuando se encontraban en unos tejabanes de la colonia María de León.

El reporte, ocurrido cerca de las 4:00 de la tarde de este martes, movilizó a elementos de la Policía Estatal. A pesar de que implementaron un operativo de búsqueda para localizar al agresor, identificado con el sobrenombre de “El Pareja”, no lograron ubicarlo.

El sujeto fue declarado prófugo de la justicia y ahora enfrentará cargos por lesiones dolosas en agravio de Michael y Andrea de la Rosa Medina.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/cae-en-saltillo-presunto-carterista-lo-vinculan-con-robos-en-12-municipios-de-coahuila-y-siete-estados-OD21440248

Los afectados se encontraban reunidos con otras personas dentro de un tejabán ubicado en las inmediaciones del arroyo Las Víboras, entre las calles Manlio Gómez y Abraham Cepeda Izaguirre.

De acuerdo con los primeros reportes, el agresor se encontraba presuntamente bajo los efectos de las drogas e irrumpió en el lugar para reclamar el supuesto robo de una bocina y una memoria USB.

Posteriormente, sacó un machete con el que lesionó al joven y a la mujer, quienes presentaron heridas en las piernas. Los presentes solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias, por lo que acudieron paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Policía Estatal.

Tras valorar a los lesionados, los socorristas los trasladaron a las instalaciones de la Cruz Roja, ya que no contaban con los recursos necesarios para acudir por sus propios medios al Hospital General.

Ahora deberán esperar a ser dados de alta para interponer la denuncia correspondiente, por lo que permanecerán bajo observación médica.

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