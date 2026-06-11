Retiran árboles secos y anuncian reforestación al doble en el Biblioparque Norte de Saltillo

Emmanuel Olache, titular de Ecología y Medio Ambiente de Saltillo, informó que se mantendrán vigiladas las inmediaciones del recinto y los bulevares aledaños, donde recientemente se realizó un importante esfuerzo de reforestación ante el incremento de movilidad de la ciudadanía.

El Gobierno Municipal de Saltillo implementará una estricta supervisión en las áreas verdes del Biblioparque Norte durante los festejos y transmisiones del Mundial de Fútbol, con el objetivo de evitar el deterioro de estos espacios ante la alta afluencia de aficionados.

“Si se fijan, estos bulevares que están enfrente están totalmente reforestados con pinos aldárica; todos los que ven aquí enfrente, entre todo el bulevar Isidro López, son más de 100 pinos”, detalló el funcionario municipal durante la entrevista.

Olache señaló que las acciones operativas contemplan vigilar que la gente haga un uso adecuado de los espacios y que los comerciantes colaboren en el cuidado del entorno vegetal mientras los asistentes se desplazan hacia las zonas de estacionamiento ubicadas sobre la vía pública.

Respecto al desarrollo del evento deportivo, la autoridad medioambiental adelantó que se llevará a cabo un diagnóstico integral inmediatamente después de que concluya el “Fut Fest” para determinar el impacto en el suelo e iniciar una intervención mayor en el parque.

“Y ya al finalizar lo que viene siendo el Fut Fest vamos a valorar muy bien la situación, porque vamos a hacer una nueva plantación muy grande y, con esto, vamos a mejorar las áreas verdes de este lugar”, afirmó el titular.

El funcionario aclaró que el retiro previo de diversos ejemplares en el interior del Biblioparque Norte obedeció exclusivamente a razones de protección civil, descartando afectaciones provocadas por la logística o el montaje de las pantallas del festival futbolero.

“Hubo árboles que estaban totalmente muertos. Sí, se quitaron para evitar riesgos a las personas y, pues, lo que sí es que todos estos árboles vamos a estarlos reponiendo totalmente. Vamos a poner dos árboles por cada uno que se retiró”, sostuvo Olache.

Finalmente, el titular de Ecología y Medio Ambiente destacó que, en el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Medio Ambiente, se sembró un nuevo ejemplar en el lugar como parte del compromiso institucional por preservar los pulmones urbanos de Saltillo.