Reporta InDrive más de 300 mil usuarios en Saltillo, el doble que el transporte público

De acuerdo a estimaciones de la Comisión Nacional de Población, en Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga viven un millón 178 mil 918 personas, es decir que cerca de 294 mil 730 son usuarias de la plataforma.

Una de cada cuatro personas en la Zona Metropolitana de Saltillo (ZMS) es usuaria de la aplicación inDrive , de las cuales el 51 por ciento son mujeres, afirmó la aplicación.

Según el Gobierno Municipal de Saltillo, aproximadamente 110 mil son usuarias del transporte público, mientras que en Arteaga se registran 9 mil y en Ramos Arizpe cerca de 26 mil, es decir que en total hay 145 mil usuarios en la ZMS, poco menos de la mitad de aquellos que usan inDrive.

Según los estudios, cuando el municipio de Saltillo tenía cerca de 700 mil habitantes, alrededor del 50 por ciento de la población usaba el transporte público, lo que correspondía a unos 350 mil usuarios. Sin embargo, con el crecimiento poblacional, y al llegar a un millón de habitantes, el número de usuarios ha rondado entre 90 y 110 mil personas.

A través de una rueda de prensa realizada la mañana de este miércoles y un comunicado oficial, inDrive afirmó que las plataformas digitales se han convertido en un componente cada vez más relevante para la movilidad.

Lo anterior tomando en cuenta el crecimiento industrial, la expansión sostenida de su zona metropolitana y la integración funcional con el corredor productivo Saltillo–Ramos Arizpe, las plataformas digitales se han convertido en un componente cada vez más relevante para la movilidad diaria.

Agregó que el 99.99 por ciento de los viajes completados en Saltillo ocurren sin incidentes confirmados, mientras que la tasa total de incidentes en la ciudad se encuentra 46.44 por ciento por debajo del promedio nacional registrado en la plataforma, lo que de acuerdo a la plataforma, refleja estándares consistentes de confianza tanto para pasajeros como para conductores.