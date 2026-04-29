Reporta InDrive más de 300 mil usuarios en Saltillo, el doble que el transporte público

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 29 abril 2026
    Reporta InDrive más de 300 mil usuarios en Saltillo, el doble que el transporte público
    La app de transporte gana terreno entre los usuarios. ESPECIAL

Cerca del 51 por ciento de las personas usuarias son mujeres

Una de cada cuatro personas en la Zona Metropolitana de Saltillo (ZMS) es usuaria de la aplicación inDrive, de las cuales el 51 por ciento son mujeres, afirmó la aplicación.

De acuerdo a estimaciones de la Comisión Nacional de Población, en Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga viven un millón 178 mil 918 personas, es decir que cerca de 294 mil 730 son usuarias de la plataforma.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/movilidad-digital-gana-terreno-25-de-saltillenses-recurre-a-apps-OE20358314

Según el Gobierno Municipal de Saltillo, aproximadamente 110 mil son usuarias del transporte público, mientras que en Arteaga se registran 9 mil y en Ramos Arizpe cerca de 26 mil, es decir que en total hay 145 mil usuarios en la ZMS, poco menos de la mitad de aquellos que usan inDrive.

Según los estudios, cuando el municipio de Saltillo tenía cerca de 700 mil habitantes, alrededor del 50 por ciento de la población usaba el transporte público, lo que correspondía a unos 350 mil usuarios. Sin embargo, con el crecimiento poblacional, y al llegar a un millón de habitantes, el número de usuarios ha rondado entre 90 y 110 mil personas.

A través de una rueda de prensa realizada la mañana de este miércoles y un comunicado oficial, inDrive afirmó que las plataformas digitales se han convertido en un componente cada vez más relevante para la movilidad.

Lo anterior tomando en cuenta el crecimiento industrial, la expansión sostenida de su zona metropolitana y la integración funcional con el corredor productivo Saltillo–Ramos Arizpe, las plataformas digitales se han convertido en un componente cada vez más relevante para la movilidad diaria.

Agregó que el 99.99 por ciento de los viajes completados en Saltillo ocurren sin incidentes confirmados, mientras que la tasa total de incidentes en la ciudad se encuentra 46.44 por ciento por debajo del promedio nacional registrado en la plataforma, lo que de acuerdo a la plataforma, refleja estándares consistentes de confianza tanto para pasajeros como para conductores.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/indrive-anuncia-alianza-global-para-modernizar-su-operacion-en-mexico-HJ18550205

“Lo que vemos en Saltillo confirma que las ciudades industriales están haciendo suya nuestra solución tecnológica, para moverse con seguridad y precios justos. Nuestro modelo responde a necesidades reales: permite negociar de forma transparente, facilita el acceso a opciones seguras de traslado y contribuye a que las personas tengan más control sobre sus viajes”, señaló Rafael Garza Medrano, director general de inDrive en México desde la capital coahuilense.

Asimismo expuso que de acuerdo a la Asociación de Internet México (AIMX), el modelo de negociación persona a persona ha permitido un ahorro de 23 por ciento de cada viaje a nivel nacional, así como cerca de un 30 por ciento de mayores ingresos para conductores respecto a otras plataformas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Movilidad
Transporte

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


InDriver

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta una nueva presión política tras darse a conocer una presunta solicitud de detención provisional con fines de extradición.

No solo es Rocha Moya, EU va tras funcionarios vinculados al crimen organizado: José Luis Pliego
En casi 6 de cada 10 delitos cometidos por menores, las drogas están presentes.

Coahuila: Niños caen en drogas por tristeza y problemas en casa, revela consulta
El gobernador Manolo Jiménez encabezó la entrega de apoyos escolares en Coahuila.

Coahuila impulsa a jóvenes con programa de ‘Súper Becas Internacionales’
Tres empleados de una empresa de cine fueron vinculados a proceso por amenazas, mientras extrabajadores revelaron presuntas prácticas irregulares, acoso laboral y represalias que mantienen bajo escrutinio el caso.

Escándalo en Cinépolis Saltillo: red de robos, reciclaje y acoso laboral termina en tribunales; vinculan a ex empleados
Hubo espectáculos como Los Chicharrines, Lore Lore y Guerreras K-Pop Huntrix.

Miles de niñas y niños celebran su día en gran festejo en Saltillo
Liberando peso

Liberando peso
true

El lado oscuro de Chihuahua

true

POLITICÓN: ¿Suela o suerte? Tienen partidos hasta hoy para repartir candidaturas y plurinominales al Congreso