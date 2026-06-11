Cerrarán temporalmente tramo de ciclovía frente al Biblioparque Norte por FUTFEST Saltillo 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Cerrarán temporalmente tramo de ciclovía frente al Biblioparque Norte por FUTFEST Saltillo 2026
    El cierre busca garantizar la seguridad de peatones y asistentes al evento. CORTESÍA

La medida fue anunciada por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, con motivo de la realización del FUTFEST Saltillo 2026, permanecerá cerrado de manera temporal un tramo de la ciclovía ubicado frente al Biblioparque Norte.

La medida busca garantizar la seguridad de las y los asistentes al evento, ya que se espera una importante concentración de personas en este sector de la ciudad durante las actividades programadas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/bajo-la-lupa-del-impi-restaurantes-de-saltillo-habra-multas-por-transmitir-el-mundial-sin-permiso-JJ21285792

De acuerdo con la autoridad municipal, el cierre permitirá reducir riesgos para peatones y ciclistas ante el incremento en la movilidad y la afluencia de visitantes que acudirán al festival deportivo.

Para facilitar el tránsito en la zona, elementos de Tránsito Municipal estarán desplegados de manera permanente, brindando orientación y apoyo tanto a peatones como a usuarios de la ciclovía que circulen por el área.

La Comisaría exhortó a la población a tomar las precauciones necesarias, considerar rutas alternas para sus desplazamientos y atender en todo momento las indicaciones del personal operativo asignado al evento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/reactiva-saltillo-programas-y-apoyos-de-desarrollo-social-tras-veda-electoral-LB21313228

Asimismo, destacó que estas acciones forman parte del operativo de seguridad y movilidad diseñado para garantizar el desarrollo ordenado y seguro del FUTFEST Saltillo 2026.

Finalmente, las autoridades agradecieron la comprensión y colaboración de la ciudadanía, al señalar que las medidas implementadas tienen como prioridad salvaguardar la integridad de quienes participen o transiten por la zona durante el desarrollo de las actividades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Festivales
ciclovías

Localizaciones


Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Anfitriones de la fiesta ajena

Anfitriones de la fiesta ajena
true

El primero de oposición en la mira de EU
true

POLITICÓN: Presumen el ‘Modelo Manolo’ como la estrategia de seguridad tras el éxito de Coahuila

Vanessa Fernández Tonone, directora del IMM Saltillo, informó que el instituto reforzó sus brigadas de atención psicológica para atender posibles casos de violencia.

Alerta IMM Saltillo por aumento de violencia familiar durante partidos de futbol
Ernesto Siller, director de Desarrollo Social en el municipio.

Reactiva Saltillo programas y apoyos de Desarrollo Social tras veda electoral
Miles de espectadores ocupan las gradas para presenciar el arranque del torneo.

Javier Aguirre revela el 11 de México para debutar ante Sudáfrica en el Mundial 2026
Previo a la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, se han presentado manifestaciones en la Ciudad de México con el objetivo de visualizar la inseguridad que se está viviendo en el país.

Las protestas amenazan con interrumpir la ceremonia del Mundial en Ciudad de México
Una panorámica del Estadio Azteca, que hace historia al albergar su tercera Copa del Mundo. El orgullo deportivo coexiste con el descontento local debido a la gentrificación acelerada y las protestas sociales convocadas en los alrededores del recinto.

Un Mundial histórico arranca en una Norteamérica dividida