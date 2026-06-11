Cerrarán temporalmente tramo de ciclovía frente al Biblioparque Norte por FUTFEST Saltillo 2026

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, con motivo de la realización del FUTFEST Saltillo 2026, permanecerá cerrado de manera temporal un tramo de la ciclovía ubicado frente al Biblioparque Norte. La medida busca garantizar la seguridad de las y los asistentes al evento, ya que se espera una importante concentración de personas en este sector de la ciudad durante las actividades programadas.

De acuerdo con la autoridad municipal, el cierre permitirá reducir riesgos para peatones y ciclistas ante el incremento en la movilidad y la afluencia de visitantes que acudirán al festival deportivo. Para facilitar el tránsito en la zona, elementos de Tránsito Municipal estarán desplegados de manera permanente, brindando orientación y apoyo tanto a peatones como a usuarios de la ciclovía que circulen por el área. La Comisaría exhortó a la población a tomar las precauciones necesarias, considerar rutas alternas para sus desplazamientos y atender en todo momento las indicaciones del personal operativo asignado al evento.

Asimismo, destacó que estas acciones forman parte del operativo de seguridad y movilidad diseñado para garantizar el desarrollo ordenado y seguro del FUTFEST Saltillo 2026. Finalmente, las autoridades agradecieron la comprensión y colaboración de la ciudadanía, al señalar que las medidas implementadas tienen como prioridad salvaguardar la integridad de quienes participen o transiten por la zona durante el desarrollo de las actividades.

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