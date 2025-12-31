Museo de las Aves de Saltillo advierte riesgos para aves por uso de pirotecnia en fin de año

De cara a las fiestas de fin de año, el Museo de las Aves de Saltillo (Musave) advirtió a través de redes sociales sobre las fatales consecuencias que tiene el uso de pirotecnia para las aves, así como para otras mascotas domésticas.

A través de publicaciones, el museo explicó que el estruendo, la luz y el olor del humo son percibidos como una amenaza, lo que puede causar desorientación, choques con obstáculos y, en algunos casos, la muerte. Además de afectar su bienestar y supervivencia, el impacto se extiende a otras especies, como perros y gatos, que pueden sufrir trastornos de ansiedad y huir de sus hogares.

En ese contexto, VANGUARDIA informó que desde el 25 de diciembre han circulado en redes sociales publicaciones de personas que buscan a sus mascotas, principalmente perros que escaparon asustados por la pirotecnia, así como reportes de ciudadanos que han encontrado animales desorientados y decidieron resguardarlos.

En 2023, en Ramos Arizpe, la asociación Amor por los Animales recibió reportes de 130 perros extraviados y la muerte de 15 aves domésticas, en su mayoría canarios, tras el uso de cuetes.

Aunque en Coahuila, la legislación sanciona el maltrato animal, esta sólo se establece cuando existe intención. La Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el Estado de Coahuila de Zaragoza prohíbe utilizar de manera intencional pirotecnia con el objeto de provocar la muerte, mutilación o daño a un ser sintiente, conducta que puede derivar en sanciones económicas o penales, según determine la autoridad.

En casos donde no se acredite dolo, como la muerte de aves por pirotecnia, podría no derivar en una sanción específica.

Adicionalmente, la venta y el uso no autorizado de pirotecnia también son sancionables. En Saltillo, el Reglamento Municipal contempla multas de entre 10 mil y 50 mil pesos para quienes comercialicen pirotecnia ilegal, mientras que el Reglamento de Buen Gobierno considera infracción la detonación de cohetes o fuegos artificiales en la vía pública sin autorización cuando se afectan derechos de terceros, lo que puede derivar en sanciones económicas.