Los 12 deseos para Saltillo en 2026: afronta retos para mantener la competitividad

El 2026 significará retos para que Saltillo se mantenga en los primeros lugares en distintos indicadores a nivel nacional, particularmente el logrado recientemente: la ciudad más competitiva de México. De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Saltillo ocupó el primer lugar en el Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2024. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: la ciudad más competitiva de México Fue en ese mismo informe en el que apuntó que la capital coahuilense tiene retos importantes en temas como el tratamiento de agua, la digitalización de trámites y transporte público. VANGUARDIA también documentó este año otros desafíos para la ciudad como la planeación urbana metropolitana, los accidentes automovilísticos y el aumento en las áreas verdes. A su vez se han identificado los retos que debe afrontar la ciudad para aprovechar los visitantes a Monterrey con motivo de la Copa del Mundo de la FIFA a celebrarse el próximo verano. Otro aspecto que sigue preocupando a la comunidad saltillense es la salud mental y las adicciones, que han provocado escenarios y hechos violentos entre la población.

TRATAMIENTO DEL AGUA El ICU evaluó que en la ciudad solo se tratan 1.5 litros de agua por cada 100 mil habitantes, es decir en el lugar 37 de 66 ciudades evaluadas con un desempeño “medio bajo”. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo refuerza cuidado ambiental con uso de agua tratada en plazas públicas El Gobierno Municipal licitó en septiembre de este año la operación de tres plantas tratadoras, además de haber informado su uso para el riego de áreas verdes, camellones y espacios públicos como la Alameda Zaragoza, la Plaza de Armas o la Plaza San Francisco, entre otros.

AUMENTO DE OFERTA EN TRANSPORTE PÚBLICO Entre 2010 y 2025, Saltillo perdió el 69 por ciento de sus unidades de transporte público, pues pasó de 908 camiones a 280. TE PUEDE INTERESAR: Cerrará el año el ‘Aquí Vamos Gratis’ con más de 1.7 millones de traslados A partir de octubre, comenzaron a operar 35 unidades gratuitas como parte del programa ‘Aquí Vamos Gratis’, cuya renta concluye en diciembre del 2026. El Gobierno Municipal invirtió cerca de 12 millones de pesos en la adecuación del resto de rutas, que se pretende pasen a ser alimentadoras de las troncales.

DIGITALIZACIÓN Y APPS El IMCO señaló que un gobierno digital reduce costos, amplía acceso a servicios y facilita el seguimiento, pues en promedio son 74 por ciento más rápidos y 95 por ciento más baratos. Autoridades ha señalado que recientemente se ha trabajado -aunque aún no se ha lanzado- en una aplicación que permita monitorear en tiempo real la ubicación de las unidades de transporte público, proyecto que se había avanzado con el cancelado proyecto NET (Nueva Estrategia de Transporte). TE PUEDE INTERESAR: Saltillo impulsó herramientas digitales para agilizar trámites y fortalecer la competitividad este 2025 Saltillo ha implementado medidas como el chatbot Saltillo en Tus Manos a través del cual se puede pagar el predial, reportar baches, luminarias, basura o ruido excesivo. También amplió este año el Visor Saltillo, un mapa informativo que cuenta con más de 200 capas de información, entre ellas las rutas de transporte público y los usos de suelo.

PLANEACIÓN URBANA METROPOLITANA El “Plan Estratégico de Desarrollo de los municipios de Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe al año 2025” publicado en 2003 planteó la urgencia de un Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano entre los tres municipios. Hasta ahora, los Planes Directores de Desarrollo Urbano (PDDU) se han mantenido por separado y Arteaga es el municipio de Coahuila con el PDDU más desactualizado. TE PUEDE INTERESAR: Pendiente desde 2003 el Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano para 2025 Particularmente el de Saltillo se realizó en 2020 y expertos coinciden en que debe actualizarse cada cinco años.

CONTROL DE MOTOCICLETAS El número de motociclistas lesionados por accidentes automovilísticos creció 34 por ciento entre 2021 y 2024, de acuerdo a cifras oficiales. Los percances viales corresponden a 7.1 por cada mil motocicletas mientras que en automóviles es de 2.1 por cada mil. A pesar de que circulan cerca de 25 mil motocicletas en la ciudad, poco menos del 25 por ciento de los motociclistas ha tramitado una licencia de conducir específica para este tipo de vehículos. TE PUEDE INTERESAR: Se mantienen Saltillo y Torreón en top 6 en crecimiento de padrón de motocicletas: INEGI Saltillo y Torreón están dentro de las seis ciudades con mayor aumento en el número de motocicletas en circulación, según INEGI.

AUMENTO DE ÁREAS VERDES El IMPLAN Saltillo realizó un estudio en el que señaló que el número de áreas verdes en la ciudad es menor al recomendado por la Organización Mundial de la Salud. El ideal es de 10 a 15 metros cuadrados por habitante mientras que el promedio en la ciudad es de 6.9. Solo tres de las 12 macrozonas en las que se divide la mancha urbana cumplen con el criterio. TE PUEDE INTERESAR: Impulsan acciones de reforestación y áreas verdes en todos los sectores de Saltillo También destacó que el 37 por ciento del espacio público en Saltillo es decir que está en fraccionamientos privados.

APROVECHAR TURISTAS PARA EL MUNDIAL Cámaras hoteleras y restauranteras coincidieron en que la ciudad enfrenta retos en capacitación para aprovechar los turistas que acudan a Monterrey durante la Copa del Mundo a celebrarse el próximo verano. Adaptar los horarios de los museos, enseñar inglés a meseros y personal en general, traducir menús y adaptar logística de transporte de pasajeros son puntos a considerar. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo se suma al Mundial 2026; esperan derrama superior a 800 millones de pesos Túnez, Corea del Sur, Sudáfrica, Japón y posiblemente Países Bajos, Marruecos o Brasil son las selecciones que jugarán en Monterrey.

GESTIONAR ACCESO A ESTACIONES DEL TREN El acceso a las estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo es el próximo reto de la ciudad una vez que se confirmó la ubicación de las mismas. La estación Saltillo, que estará en el Centro de la ciudad, tiene básicamente dos vialidades para acceder a ella: el bulevar Emilio Carranza y la calle Luis Gutiérrez, de dos carriles. TE PUEDE INTERESAR: Expertos alertan retos de seguridad para el tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo Emilio Carranza presenta importantes retos en la infraestructura como el pavimento dañado e irregular por las propias vías del tren de carga así como la delimitación y pintura de los carriles. Aunque rutas de transporte como la 13A, la 13B, la 3B, la 4A o la 4B pasan cerca de la estación, ninguna actualmente tiene ruta exactamente por donde se ubicará el paradero.

SALUD MENTAL Y ACCESO A TRATAMIENTO El Centro Estatal de Salud Mental (Cesame) tiene una saturación de atención de casi cuatro meses, de acuerdo a una investigación hecha por SEMANARIO. También reveló problemáticas como goteras, falta de espacios adecuados para pacientes y de medicamentos. Las consultas van desde los 400 hasta los mil pesos. TE PUEDE INTERESAR: Recibe atención por salud mental 6.5% de la población en Coahuila y Nuevo León VANGUARDIA registró 67 suicidios en 2025 en la Zona Metropolitana de Saltillo. Además en Coahuila se presentaron tres casos recientes de homicidio-suicidio.

CONTAMINACIÓN DEL AIRE El 45 por ciento de los días transcurridos en 2025 (hasta el 28 de diciembre) reportaron calidad del aire mala, muy mala o extremadamente mala, según la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (SMA). Este año se instaló el Comité para la Calidad del Aire y se solicitó ante Semarnat un Comité conjunto con la Zona Metropolitana de Monterrey. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: detectan ‘preocupantes’ niveles de contaminantes en el aire cerca de zonas residenciales La SMA amplió su red de monitores de bajo costo que miden las partículas PM 2.5. Además detectó tres importantes fuentes contaminantes, entre ellas, las ladrilleras del norte y sur de la ciudad.

CULTURA VIAL Saltillo es la ciudad con mayor incremento en homicidios por accidentes de tránsito, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). TE PUEDE INTERESAR: Saltillo busca reforzar la cultura vial con cruceros temáticos Pasó de 52 casos en 2019 a 80 en 2024, es decir un incremento del 53.84 por ciento. Esta cifra es superior a la registrada en ciudades como Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez o Guadalajara. VANGUARDIA reportó el fenómeno de vehículos estacionados en las banquetas en cinco sectores de la ciudad así como invasiones a la ciclovía.