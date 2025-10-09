Museo del Desierto de Saltillo anuncia inversión de 5 mdp para renovar ‘Zona Dinos’ y ‘Noche de Linternas’

El Museo del Desierto (MUDE) de Saltillo se prepara para el cierre de año con eventos especiales y un ambicioso plan de remodelación. Arturo González, director general de la institución, anunció la celebración de la “Noche de Linternas” este 31 de octubre, así como una inversión de 5 millones de pesos destinada a renovar por completo su área de dinosaurios para 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo se llena de terror: Ciclo de Cine llega al Panteón Santiago, Universidad Carolina, Parque Hundido y más

El evento de Halloween promete una experiencia única para los visitantes. González explicó que la “Noche de Linternas” consiste en visitar el museo con luces apagadas. Básicamente, hay que traer su linterna y venir disfrazado.

La dinámica busca que los asistentes dirijan su atención a donde apunten sus luces. “Hay guías con postes en los puntos clave del museo. Es una manera en la que tú pones la atención donde llevas tu linterna, y eso ayuda a descubrir las historias”, detalló.

El evento ha tenido una alta demanda, con capacidad limitada a 2,000 personas. El director invitó al público a apresurarse: “Van 400 lugares vendidos; vamos a tener nada más 2,000, entonces hay que apurarse. 150 pesos es el costo”.

En el ámbito de la mejora continua, González enfatizó el compromiso del museo con la comunidad. “Siempre vamos a tratar de ser líderes en nuestros temas de museos, para que nuestra comunidad se sienta muy contenta de venir a visitarnos”, afirmó.

En cuanto a las novedades, confirmó la construcción del Campamento Cretácico, un área dedicada a los niños. Además, anunció la transformación total de la “Zona Dinos”: “Zona Dinos se va a renovar completamente. Estamos adquiriendo una nueva generación de dinosaurios robóticos que son maravillosos”.

Las remodelaciones incluirán contenido nuevo con un enfoque en la prehistoria de México. “Vamos a dedicarle un poco a la extinción de los dinosaurios en México... vamos a tener un mapping inmersivo muy grande”, explicó González.

La inversión total para la nueva área de dinosaurios y el laboratorio más sofisticado será significativa. “Yo creo que vamos a andar alrededor de 5 millones de pesos para la inversión de la nueva zona”, aseveró el director.

La meta es que las grandes obras y la nueva área infantil estén listas a tiempo para la temporada vacacional. “Estas áreas deberán estar listas para Semana Santa: la zona de minerales, la de exposiciones de dinosaurios y el campamento jurásico”, concluyó Arturo González.