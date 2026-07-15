Niño de siete años muere atropellado, en Saltillo

El pequeño Jesús Emiliano N., de siete años de edad, perdió la vida tras ser atropellado la tarde de este miércoles en la colonia Brisas Poniente.

Autoridades municipales detuvieron al probable responsable, identificado como Lucio N., de 46 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre conducía una camioneta Chevrolet Colorado gris con dirección de poniente a oriente sobre la calle Carlos Cárdenas.

Presuntamente, el menor intentó cruzar de sur a norte a la altura de la calle Catorceava, entre dos camiones materialistas que se encontraban estacionados.

El conductor de la camioneta no alcanzó a frenar al momento en que el niño cruzó corriendo la vialidad para dirigirse a su domicilio, por lo que lo impactó con la parte frontal del vehículo.