Niño de siete años muere atropellado, en Saltillo
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El menor salió corriendo entre dos camiones materialistas estacionados y una camioneta lo embistió
El pequeño Jesús Emiliano N., de siete años de edad, perdió la vida tras ser atropellado la tarde de este miércoles en la colonia Brisas Poniente.
Autoridades municipales detuvieron al probable responsable, identificado como Lucio N., de 46 años de edad.
De acuerdo con los primeros reportes, el hombre conducía una camioneta Chevrolet Colorado gris con dirección de poniente a oriente sobre la calle Carlos Cárdenas.
Presuntamente, el menor intentó cruzar de sur a norte a la altura de la calle Catorceava, entre dos camiones materialistas que se encontraban estacionados.
El conductor de la camioneta no alcanzó a frenar al momento en que el niño cruzó corriendo la vialidad para dirigirse a su domicilio, por lo que lo impactó con la parte frontal del vehículo.
A consecuencia del impacto, el menor sufrió un severo traumatismo craneoencefálico que lo dejó inconsciente sobre la carpeta asfáltica, hasta donde acudieron sus padres.
Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Tras el accidente, el conductor detuvo la marcha de la camioneta metros más adelante del lugar del atropellamiento.
La situación provocó una fuerte crisis emocional entre los familiares del menor, quienes recibieron apoyo de las personas que se encontraban en el sitio.
Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y procedieron con la detención del presunto responsable.
Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de la Comisaría de Seguridad Pública, donde quedó a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de homicidio culposo.
Personal de Servicios Periciales y agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron las diligencias correspondientes, entre ellas un peritaje de tránsito terrestre y la recolección de videos de cámaras de vigilancia que ayuden a esclarecer cómo ocurrió el accidente.