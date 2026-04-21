No alcanza a frenar y se impacta contra camioneta en Saltillo

Un accidente por alcance se registró sobre el bulevar Carlos Abedrop, en dirección hacia Humberto Castillo Salas, donde se vieron involucrados un vehículo Volkswagen y una camioneta, en Saltillo.

De acuerdo con lo sucedido, la conductora del automóvil Volkswagen, Andrea Eloísa ¨N¨, de 27 años, no logró frenar a tiempo y se impactó por la parte trasera de una camioneta Chevrolet Tracker que circulaba por la misma vía.