No alcanza a frenar y se impacta contra camioneta en Saltillo
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El accidente generó congestión vehicular en el bulevar Carlos Abedrop mientras autoridades atendían el percance
Un accidente por alcance se registró sobre el bulevar Carlos Abedrop, en dirección hacia Humberto Castillo Salas, donde se vieron involucrados un vehículo Volkswagen y una camioneta, en Saltillo.
De acuerdo con lo sucedido, la conductora del automóvil Volkswagen, Andrea Eloísa ¨N¨, de 27 años, no logró frenar a tiempo y se impactó por la parte trasera de una camioneta Chevrolet Tracker que circulaba por la misma vía.
Tras el percance, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en las unidades participantes.
El incidente provocó afectaciones a la circulación, generando tráfico en la zona mientras se atendía la situación.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, así como ajustadores de las aseguradoras, quienes realizaron las diligencias correspondientes para llegar a un acuerdo por los daños.