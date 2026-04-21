No alcanza a frenar y se impacta contra camioneta en Saltillo

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Saltillo
/ 21 abril 2026
    No alcanza a frenar y se impacta contra camioneta en Saltillo
    El percance dejó únicamente daños materiales, mientras autoridades y aseguradoras acudieron para atender la situación en el lugar. ULISES MARTÍNEZ

El accidente generó congestión vehicular en el bulevar Carlos Abedrop mientras autoridades atendían el percance

Un accidente por alcance se registró sobre el bulevar Carlos Abedrop, en dirección hacia Humberto Castillo Salas, donde se vieron involucrados un vehículo Volkswagen y una camioneta, en Saltillo.

De acuerdo con lo sucedido, la conductora del automóvil Volkswagen, Andrea Eloísa ¨N¨, de 27 años, no logró frenar a tiempo y se impactó por la parte trasera de una camioneta Chevrolet Tracker que circulaba por la misma vía.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/falta-de-senalamiento-provoca-accidente-entre-camioneta-y-moto-en-saltillo-LE20170193
$!La conductora de un Volkswagen no logró frenar a tiempo e impactó la parte trasera de una camioneta que circulaba en la misma dirección.
La conductora de un Volkswagen no logró frenar a tiempo e impactó la parte trasera de una camioneta que circulaba en la misma dirección. ULISES MARTÍNEZ

Tras el percance, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en las unidades participantes.

El incidente provocó afectaciones a la circulación, generando tráfico en la zona mientras se atendía la situación.

$!Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del accidente y apoyaron en el control de la circulación en la zona.
Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del accidente y apoyaron en el control de la circulación en la zona. ULISES MARTÍNEZ

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, así como ajustadores de las aseguradoras, quienes realizaron las diligencias correspondientes para llegar a un acuerdo por los daños.

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