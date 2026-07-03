No alcanza a frenar y termina proyectando otro automóvil varios metros al oriente de Saltillo
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El accidente únicamente dejó daños materiales y fue resuelto mediante un acuerdo entre los conductores involucrados, sin que se reportaran personas lesionadas
Al no percatarse de la presencia de un vehículo que se encontraba detenido para ingresar a la colonia Mirasierra III, el conductor de un automóvil de la marca Nissan provocó un choque por alcance, en Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 02:30 horas, cuando el conductor señalado como responsable transitaba a bordo de un Nissan March sobre el arco vial Zapalinamé, con dirección de poniente a oriente. Fue a la altura del bulevar Cedros donde no advirtió la presencia de un Nissan Versa, cuyo conductor esperaba el momento oportuno para incorporarse a la colonia, realizando una maniobra de vuelta hacia el norte.
Como consecuencia, el March impactó por alcance al Versa, proyectándolo varios metros sobre la vialidad, por lo que ambas unidades quedaron obstruyendo parcialmente la circulación.
Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes. Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y abanderaron la circulación para prevenir otro accidente.
Finalmente, las partes involucradas llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños materiales, ya que afortunadamente no se registraron personas lesionadas.