No alcanza a frenar y termina proyectando otro automóvil varios metros al oriente de Saltillo

Al no percatarse de la presencia de un vehículo que se encontraba detenido para ingresar a la colonia Mirasierra III, el conductor de un automóvil de la marca Nissan provocó un choque por alcance, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:30 horas, cuando el conductor señalado como responsable transitaba a bordo de un Nissan March sobre el arco vial Zapalinamé, con dirección de poniente a oriente. Fue a la altura del bulevar Cedros donde no advirtió la presencia de un Nissan Versa, cuyo conductor esperaba el momento oportuno para incorporarse a la colonia, realizando una maniobra de vuelta hacia el norte.