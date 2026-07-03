No alcanza a frenar y termina proyectando otro automóvil varios metros al oriente de Saltillo

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    No alcanza a frenar y termina proyectando otro automóvil varios metros al oriente de Saltillo
    A pesar del fuerte impacto, el accidente únicamente dejó daños materiales, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos ni el traslado de personas a un hospital. MARTÍN ROJAS

El accidente únicamente dejó daños materiales y fue resuelto mediante un acuerdo entre los conductores involucrados, sin que se reportaran personas lesionadas

Al no percatarse de la presencia de un vehículo que se encontraba detenido para ingresar a la colonia Mirasierra III, el conductor de un automóvil de la marca Nissan provocó un choque por alcance, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:30 horas, cuando el conductor señalado como responsable transitaba a bordo de un Nissan March sobre el arco vial Zapalinamé, con dirección de poniente a oriente. Fue a la altura del bulevar Cedros donde no advirtió la presencia de un Nissan Versa, cuyo conductor esperaba el momento oportuno para incorporarse a la colonia, realizando una maniobra de vuelta hacia el norte.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/no-guarda-distancia-y-provoca-choque-por-alcance-al-sur-de-saltillo-PN21865479
$!El conductor del Nissan March no logró detener su marcha a tiempo y terminó impactando al Nissan Versa, cuyo conductor esperaba el momento adecuado para ingresar a la colonia Mirasierra III.
El conductor del Nissan March no logró detener su marcha a tiempo y terminó impactando al Nissan Versa, cuyo conductor esperaba el momento adecuado para ingresar a la colonia Mirasierra III. MARTÍN ROJAS

Como consecuencia, el March impactó por alcance al Versa, proyectándolo varios metros sobre la vialidad, por lo que ambas unidades quedaron obstruyendo parcialmente la circulación.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes. Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y abanderaron la circulación para prevenir otro accidente.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance y abanderar la circulación, con el objetivo de evitar que se registrara otro accidente en la zona.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance y abanderar la circulación, con el objetivo de evitar que se registrara otro accidente en la zona. MARTÍN ROJAS

Finalmente, las partes involucradas llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños materiales, ya que afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

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