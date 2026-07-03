No guarda distancia y provoca choque por alcance al sur de Saltillo
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Los conductores involucrados resolvieron el incidente mediante un acuerdo para la reparación de los daños, evitando que el caso fuera turnado a otras instancias
El conductor de una camioneta de la marca JAC ocasionó un aparatoso accidente vial al no mantener la distancia de seguridad, por lo que chocó por alcance contra un automóvil que se encontraba detenido mientras esperaba el cambio de luz del semáforo, en Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando el señalado como responsable transitaba sobre el bulevar Antonio Cárdenas a bordo de una camioneta tipo pick up de color gris, con dirección hacia el norte.
Al llegar a la intersección con el periférico Luis Echeverría Álvarez, el conductor presuntamente no se percató de la presencia de un automóvil Chevrolet Onix que permanecía detenido ante la luz roja del semáforo, por lo que terminó impactándolo por alcance.
Tras el percance, testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes. Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos.
Afortunadamente, ninguno de los involucrados resultó lesionado, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.
Finalmente, luego de dialogar con ambas partes, se llegó a un acuerdo para la reparación de los daños materiales, la cual se realizará a través de las compañías aseguradoras.