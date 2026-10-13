‘No nos vamos hasta tener solución’: trabajadores del IMSS cierran V. Carranza en Saltillo; piden mejora salarial e insumos

‘No nos vamos hasta tener solución’: trabajadores del IMSS cierran V. Carranza en Saltillo; piden mejora salarial e insumos

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Manuel Rodríguez
por Manuel Rodríguez

Trabajadores se unen a marcha nacional: exigen un aumento salarial de 10%, denuncian falta de insumos y advierten que mantendrán el plantón hasta obtener una respuesta

Saltillo
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Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifiestan este martes 13 de octubre para exigir un incremento salarial directo de 10 por ciento, mejores condiciones laborales y cambios al sistema de jubilaciones. La movilización mantiene cerrado el bulevar Venustiano Carranza, en su sentido de norte a sur, y se extenderá hasta las oficinas sindicales de la Zona Centro de Saltillo.

La protesta forma parte de una convocatoria nacional de trabajadores del instituto, inconformes con la propuesta de aumento salarial de poco más de 2 por ciento que será sometida a votación este miércoles. Los manifestantes consideran insuficiente el incremento planteado y demandan mejores condiciones económicas, además de soluciones a las carencias que enfrentan diariamente en sus centros de trabajo.

“¿Por qué estamos realizando esta marcha?”, se le preguntó a una de las participantes de nombre Brend Bernal, quien señaló que la falta de recursos dificulta la atención médica y las labores del personal. “Primero, por como lo escuchas, no hay material. No hay insumos para el derechohabiente. Entonces es muy difícil trabajar para nosotros con cargas, sobrecarga de trabajo sin materiales para trabajar”, expresó durante el recorrido.

La trabajadora también cuestionó las condiciones salariales dentro de la institución y rechazó la percepción de que todo el personal del Seguro Social recibe ingresos elevados. “Y aparte de todo, como todo el mundo dice ganan muy bien en el IMSS, no, mi salario y el de la mayoría de mis compañeros está por debajo del salario mínimo”, afirmó.

Los inconformes señalaron que permanecerán en las instalaciones sindicales en la calle de Doblado hasta obtener una respuesta concreta a sus demandas. “No nos vamos a quitar, no nos vamos a retirar del plantón hasta que tengamos una solución”, advirtió.

$!La protesta avanzó hacia las oficinas sindicales de la calle Manuel Doblado, donde los trabajadores anunciaron que mantendrían el plantón hasta obtener una solución.
La protesta avanzó hacia las oficinas sindicales de la calle Manuel Doblado, donde los trabajadores anunciaron que mantendrían el plantón hasta obtener una solución. MANUEL RODRÍGUEZ

A las carencias de material e insumos, que según el entrevistado se arrastran desde hace años, se suma la pérdida de incentivos para que los médicos especialistas permanezcan en el instituto. El manifestante atribuyó esta situación a la falta de garantías para acceder a una jubilación digna, lo que, dijo, lleva a algunos profesionales a optar por la consulta privada.

$!Los manifestantes advirtieron que no levantarán el plantón en las oficinas sindicales hasta obtener una respuesta a sus demandas.
Los manifestantes advirtieron que no levantarán el plantón en las oficinas sindicales hasta obtener una respuesta a sus demandas. MANUEL RODRÍGUEZ

‘YA NO HAY ESPECIALISTAS PORQUE NO HAY UN RETIRO DIGNO’

“De insumos ya tenemos mucho tiempo, años, años... ya no está lo atractivo del IMSS que eran los especialistas. ¿Por qué se quedaban? Porque iban a tener un retiro digno. ¿Por qué ya no están? Prefieren la consulta privada”, detalló.

La manifestación comenzó alrededor de las 8:00 horas en la delegación del IMSS, ubicada en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y el periférico Luis Echeverría, y avanzó cerca de las 9:00 horas hacia las oficinas de la Sección XII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), en la calle Manuel Doblado, en la Zona Centro.

Además del aumento salarial de 10 por ciento, los trabajadores exigen respeto a sus derechos laborales y sindicales, mejores condiciones en hospitales y clínicas, así como un suministro suficiente de medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para atender a los derechohabientes. También reclaman cambios en el sistema de jubilaciones que permitan ofrecer condiciones de retiro dignas al personal.

$!Trabajadores del IMSS denuncian sobrecarga laboral y falta de material para atender a los pacientes.
Trabajadores del IMSS denuncian sobrecarga laboral y falta de material para atender a los pacientes. MANUEL RODRÍGUEZ

Ante las afectaciones viales previstas durante la protesta, se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y utilizar rutas alternas, debido a posibles cierres temporales en las calles Allende, Victoria, Acuña y Manuel Doblado, en el primer cuadro de la ciudad.

La movilización se realiza un día antes de la votación prevista sobre el incremento salarial, en medio de la inconformidad de trabajadores que consideran que la propuesta no responde a sus necesidades económicas ni a las carencias que enfrentan en el IMSS.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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