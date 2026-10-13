‘No nos vamos hasta tener solución’: trabajadores del IMSS cierran V. Carranza en Saltillo; piden mejora salarial e insumos

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifiestan este martes 13 de octubre para exigir un incremento salarial directo de 10 por ciento, mejores condiciones laborales y cambios al sistema de jubilaciones. La movilización mantiene cerrado el bulevar Venustiano Carranza, en su sentido de norte a sur, y se extenderá hasta las oficinas sindicales de la Zona Centro de Saltillo. La protesta forma parte de una convocatoria nacional de trabajadores del instituto, inconformes con la propuesta de aumento salarial de poco más de 2 por ciento que será sometida a votación este miércoles. Los manifestantes consideran insuficiente el incremento planteado y demandan mejores condiciones económicas, además de soluciones a las carencias que enfrentan diariamente en sus centros de trabajo.

“¿Por qué estamos realizando esta marcha?”, se le preguntó a una de las participantes de nombre Brend Bernal, quien señaló que la falta de recursos dificulta la atención médica y las labores del personal. “Primero, por como lo escuchas, no hay material. No hay insumos para el derechohabiente. Entonces es muy difícil trabajar para nosotros con cargas, sobrecarga de trabajo sin materiales para trabajar”, expresó durante el recorrido. La trabajadora también cuestionó las condiciones salariales dentro de la institución y rechazó la percepción de que todo el personal del Seguro Social recibe ingresos elevados. “Y aparte de todo, como todo el mundo dice ganan muy bien en el IMSS, no, mi salario y el de la mayoría de mis compañeros está por debajo del salario mínimo”, afirmó. Los inconformes señalaron que permanecerán en las instalaciones sindicales en la calle de Doblado hasta obtener una respuesta concreta a sus demandas. “No nos vamos a quitar, no nos vamos a retirar del plantón hasta que tengamos una solución”, advirtió.

A las carencias de material e insumos, que según el entrevistado se arrastran desde hace años, se suma la pérdida de incentivos para que los médicos especialistas permanezcan en el instituto. El manifestante atribuyó esta situación a la falta de garantías para acceder a una jubilación digna, lo que, dijo, lleva a algunos profesionales a optar por la consulta privada.

‘YA NO HAY ESPECIALISTAS PORQUE NO HAY UN RETIRO DIGNO’ “De insumos ya tenemos mucho tiempo, años, años... ya no está lo atractivo del IMSS que eran los especialistas. ¿Por qué se quedaban? Porque iban a tener un retiro digno. ¿Por qué ya no están? Prefieren la consulta privada”, detalló. La manifestación comenzó alrededor de las 8:00 horas en la delegación del IMSS, ubicada en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y el periférico Luis Echeverría, y avanzó cerca de las 9:00 horas hacia las oficinas de la Sección XII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), en la calle Manuel Doblado, en la Zona Centro.

Además del aumento salarial de 10 por ciento, los trabajadores exigen respeto a sus derechos laborales y sindicales, mejores condiciones en hospitales y clínicas, así como un suministro suficiente de medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para atender a los derechohabientes. También reclaman cambios en el sistema de jubilaciones que permitan ofrecer condiciones de retiro dignas al personal.