No ve el alto y causa accidente en el Centro de Saltillo

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    No ve el alto y causa accidente en el Centro de Saltillo
    Elementos de la Policía Municipal acudieron al cruce de La Llave y Alejandro Humboldt para tomar conocimiento del accidente. ULISES MARTÍNEZ

La Nissan Kicks fue impactada por un Chevrolet Aveo que tenía vía libre; pese a los daños materiales, ninguno de los conductores resultó lesionado

Un accidente vial se registró en el cruce de las calles La Llave y Alejandro Humboldt, en la Zona Centro de Saltillo, luego de que una conductora presuntamente no respetara un señalamiento de alto.

Vanessa Deesy Villarreal, de 52 años, conducía una camioneta Nissan Kicks sobre Alejandro Humboldt con dirección al centro cuando llegó al cruce con La Llave.

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De acuerdo con los primeros reportes, la conductora habría continuado su trayectoria sin respetar el señalamiento de alto, por lo que la camioneta fue impactada en el costado izquierdo por un Chevrolet Aveo.

$!Pese a los daños materiales que presentaron los vehículos, no se reportaron personas lesionadas tras el accidente.
Pese a los daños materiales que presentaron los vehículos, no se reportaron personas lesionadas tras el accidente. ULISES MARTÍNEZ

El automóvil era conducido por Alberto Ramírez, de 63 años, quien circulaba con vía libre y no logró evitar la colisión. Tras el impacto, las unidades terminaron proyectadas hacia una barrera de protección ubicada en el lugar.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente. Pese a los daños que presentaron ambos vehículos, no se reportaron personas lesionadas.

$!De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de la Nissan Kicks presuntamente no respetó el señalamiento de alto.
De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de la Nissan Kicks presuntamente no respetó el señalamiento de alto. ULISES MARTÍNEZ

Los involucrados solicitaron la presencia de sus respectivas compañías aseguradoras para realizar los procedimientos correspondientes y llegar a un acuerdo por los daños materiales.

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