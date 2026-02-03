Notifica Protección Civil a familias en zonas de riesgo por temporada de lluvias en Saltillo

Como parte de las acciones preventivas del programa de Temporada de Lluvias y Ciclones, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, inició la notificación a personas que habitan cerca de arroyos y en zonas consideradas de riesgo por inundaciones, escurrimientos o posibles hundimientos, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población y su patrimonio.

El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos, informó que estas acciones se realizan por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, quien ha reiterado que la seguridad de las y los saltillenses es una prioridad, especialmente durante la presente temporada de lluvias.

“El alcalde Javier Díaz González nos ha reiterado que la seguridad de las y los saltillenses es prioridad, y una forma más de estar al tanto es entregando estas notificaciones a las personas que detectamos que viven en una zona de riesgo”, señaló el funcionario.

Martínez Ávalos explicó que mediante este documento se informa a las personas —en muchos casos a familias completas— que su vivienda se encuentra ubicada en una zona vulnerable ante fenómenos climatológicos, principalmente lluvias intensas o escurrimientos que pueden representar un peligro.

Además, en las notificaciones se incluyen recomendaciones preventivas, entre las que destacan mantenerse informados a través de los pronósticos meteorológicos oficiales, identificar rutas de evacuación y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades correspondientes.

El titular de Protección Civil recordó que durante el año anterior se entregaron casi 6 mil notificaciones en 155 colonias de distintos sectores de Saltillo, como parte de una estrategia integral de prevención.

Finalmente, destacó que esta acción forma parte del trabajo coordinado del Consejo Municipal de Protección Civil, en el que participan los tres niveles de gobierno, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, universidades, la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de responder de manera oportuna ante cualquier contingencia y proteger a la población saltillense.