Saltillo: recreación y casa privada, así funcionaba La Nogalera antes de ser centro comercial

Saltillo
/ 2 febrero 2026
    Imágenes satelitales muestran que hasta 2003 el predio contaba con abundantes áreas verdes y amenidades. FOTO: GOOGLE EARTH

En general la zona sur era destino de recreación por el clima fresco y la vegetación en propiedades privadas

En las últimas semanas, la plaza comercial La Nogalera al sur de Saltillo ha vuelto a estar en el ojo público luego de que se vio obligada a reponer árboles que se dañaron con el paso del tiempo y el propio uso de la plaza.

En diciembre pasado, el director de la dirección de Medio Ambiente y Espacios Urbanos, Emmanuel Olache Valdés, expuso que el centro comercial deberá plantar 33 árboles adultos y cuidar su riego y mantenimiento.

No obstante el espacio que desde hace casi 20 años ocupa el centro comercial con árboles que presentan dificultades para sobrevivir ante el poco espacio fértil y el calor del estacionamiento, alguna vez destacó por ser un pulmón verde al sur de la ciudad.

Imágenes satelitales de Google Earth muestran que al menos hasta el año 2003, la propiedad contaba con amenidades como una vegetación abundante, una cancha de tenis y una alberca.

$!La Nogalera refleja el proceso de transformación urbana del sur de Saltillo, de espacio natural a desarrollo comercial.
La Nogalera refleja el proceso de transformación urbana del sur de Saltillo, de espacio natural a desarrollo comercial. FOTO: GOOGLE EARTH

En junio del 2023, el historiador saltillense Carlos Recio ya explicaba a VANGUARDIA que el predio históricamente se consideró privilegiado para la región por sus áreas verdes.

Narró que el espacio apareció en las primeras narraciones del fundador de la ciudad Alberto del Canto y años después la propiedad le pertenecía a la familia Rodríguez, hasta que en el año 2004 la vendieron a la empresa Plani Grup.

Recio describió que fue una zona muy fértil y el agua que brotaba desde ahí servía para los molinos que se ubicaban cerca del Archivo Municipal, sobre la calle de Francisco de Urdiñola.

$!Autoridades municipales ordenaron la reposición de 33 árboles adultos en el complejo.
Autoridades municipales ordenaron la reposición de 33 árboles adultos en el complejo. FOTO: OMAR SAUCEDO

Los nogales que tienen entre 80 y 90 años de vida, marcaron un escenario que a principios del siglo pasado se consideraba una zona de recreo pues la zona de Lourdes era más fresca que el centro y el sur de la ciudad al ser más alta.

Además, Recio contó que la casa que se conserva dentro de la plaza, data del siglo pasado y se usaba como casa de campo o reposo.

$!El espacio enfrenta condiciones adversas para la vegetación por el poco suelo fértil y el calor del estacionamiento.
El espacio enfrenta condiciones adversas para la vegetación por el poco suelo fértil y el calor del estacionamiento. FOTO: OMAR SAUCEDO

La que está fuera de la plaza, es decir a contraesquina del cruce del Periférico Luis Echeverría y la calle Francisco Urdiñola, perteneció a la familia Quintanilla con un estilo chalet afrancesado muy típico entre 1900 y 1920, con techos de lámina y construida con sillar o cantera blanca, el tipo de piedra con la que se hizo la catedral.

Recio también mencionó que tanto en la propiedad que hoy ocupa La Nogalera como en el cañón de San Lorenzo o en el de Las Huertas, los saltillenses acostumbraban hacer días de campo o picnics por las grandes áreas verdes.

