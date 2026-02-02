Saltillo: recreación y casa privada, así funcionaba La Nogalera antes de ser centro comercial

En las últimas semanas, la plaza comercial La Nogalera al sur de Saltillo ha vuelto a estar en el ojo público luego de que se vio obligada a reponer árboles que se dañaron con el paso del tiempo y el propio uso de la plaza.

En diciembre pasado, el director de la dirección de Medio Ambiente y Espacios Urbanos, Emmanuel Olache Valdés, expuso que el centro comercial deberá plantar 33 árboles adultos y cuidar su riego y mantenimiento.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Tumban árboles en mal estado en Nogalera; instalarán 33 encinos adultos

No obstante el espacio que desde hace casi 20 años ocupa el centro comercial con árboles que presentan dificultades para sobrevivir ante el poco espacio fértil y el calor del estacionamiento, alguna vez destacó por ser un pulmón verde al sur de la ciudad.

Imágenes satelitales de Google Earth muestran que al menos hasta el año 2003, la propiedad contaba con amenidades como una vegetación abundante, una cancha de tenis y una alberca.